Pięć córek Bruce'a Willisa na jednym zdjęciu. Najstarsza ma 30 lat, najmłodsza 4

Bruce Willis ma pięć córek. Oto one

Koniec starego roku stał się dla Rumer Willis okazją do wyrażenia uczuć wobec sióstr. "Cztery najważniejsze stworzenia na tej planecie - co roku, aż po wieczność. Dziękuję, że czynicie każdy dzień lepszym. [Dziękuję - red.] za łzy, za ból brzucha od śmiechu, inside jokes, pieszczoty, maratony z Netfliksem, sekretny język, nieplanowane wspólne nocowania, motywowanie mnie do rozwoju, dzielenie się ubraniami i wszystko to, co jeszcze nadejdzie. Jesteście moimi najlepszymi przyjaciółkami na życie" - napisała na Instagramie Rumer Willis. 30-latka, która podobnie jak sławni rodzice para się aktorstwem, zamieściła zdjęcie z czwórką swoich sióstr.

Na fotografii widać od lewej strony: 24-letnią Tallulah, 4-letnią Evelyn, 6-letnią Mabel, Rumer i 27-letnią Scout. 24-latka i 27-latka, podobnie jak Rumer, pochodzą ze związku Bruce'a Willisa z Demi Moore. Evelyn i Mabel to dzieci aktora i modelki Emmy Heming, z którą Willis wziął ślub w 2009 roku.

