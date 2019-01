Debiutancki album Britney Spears ma 20 lat, „Simpsonowie” kończą 30. Te rocznice mogą sprawić, że poczujecie się naprawdę starzy

„Bill Cosby Show"

Bill Cosby to amerykański komik. We wrześniu 2018 roku sąd w Norristown wydał wyrok zgodnie, z którym słynny komik po oskarżeniach o molestowanie seksualne spędzi w więzieniu od 3 do 10 lat. Przed wybuchem afery, Cosby prowadził program „Bill Cosby Show". Od czasu premiery minie w 2019 roku 35 lat.



„Simpsonowie". Ile lat mija od premiery?

Ten amerykański animowany serial komediowy przedstawiający losy Homera i Marge, a także ich dzieci, skończy w tym roku... 30 lat. Kto nie zna tej historii, koniecznie musi nadrobić zaległości!



„Przyjaciele” mają ćwierć wieku

We wrześniu 1994 roku miała miejsce premiera kultowej produkcji „Przyjaciele". Ten amerykański serial komediowy o grupie przyjaciół mieszkających na Manhattanie, w Nowym Jorku, wyświetlany był w latach 1994-2004. Ostatni odcinek w Stanach Zjednoczonych obejrzało 51,1 mln widzów.



Kurt Cobain zmarł 25 lat temu

Wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów zespołu Nirvana - Kurt Cobain - 5 kwietnia 1994 roku popełnił samobójstwo. Muzyk był silnie uzależniony od narkotyków. Był związany z Courtney Love, liderką zespołu Hole. Małżeństwo miało córkę - Frances Bean Cobain.



Britney Spears i „...Baby One More Time"

Czy jest ktoś, kto nie zna twórczości Britney Spears? W styczniu 2019 roku mija 20 lat od momentu, w którym artystka wydała debiutancki album „... Baby One More Time". Na płycie znalazły się przeboje, które zyskały popularność na całym świecie, między innymi „…Baby One More Time", a także „Born to Make You Happy”.



„Szkoła uwodzenia” ma... 20 lat

Aż trudno w to uwierzyć, ale amerykański film „Szkoła uwodzenia" oparty na powieści Choderlos de Laclosa „Niebezpieczne związki" w 2019 roku kończy 20 lat. Światowa premiera filmu odbyła się 5 marca 1999, polska zaś – 25 czerwca 1999 roku.



„Wredne dziewczyny”

Śledziliście losy postaci granych przez Lindsay Lohan, Rachel McAdams i Lacey Chabert? Komedia "Wredne dziewczyny" przedstawia losy 15-letniej Cady Heron, która trafia do zwykłego liceum pod Chicago. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wcześniej była wychowana w afrykańskiej dżungli przez rodziców antropologów. Dziewczyna musi odnleźć się w nowej sytuacji, w czym pomagają jej koleżanki. Film miał premierę 6 sierpnia 2004 roku.



Facebook kończy 15 lat!

Jeden z najpopularniejszych serwisów społecznościowych został założony w 2004 roku. Przez ostatnie lata jego twórca Mark Zuckerberg musiał mierzyć się ze sporymi problemami wizerunkowymi portalu. Zostały wywołane między innymi ogromnym wyciekiem danych użytkowników Facebooka do firmy Cambridge Analytica.



20 stycznia 2009 roku rozpoczęła się kadencja Baracka Obamy

W styczniu 2009 roku rozpoczęła się kadencja Baracka Obamy. Polityk został 44. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wybór ten był komentowany na całym świecie. Obama otrzymał wiele nagród i wyróżnień, między innymi został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za prowadzenie działań w celu ograniczenia arsenałów nuklearnych i pracę na rzecz pokoju na świecie.



Kenye West przeszkodził Taylor Swift w przemówieniu na Video Music Awards

W 2009 roku podczas wręczania nagród Video Music Awards MTV Kanye West przeszkodził Taylor Swift, która wygłaszała przemowę po otrzymaniu nagrody dla artystki, która nagrała najlepszy teledysk. Muzyk, obecnie związany z Kim Kardashian, wtargnął na scenę, po czym stwierdził, że nagrodę powinna otrzymać Beyonce.



Wpadka Janet Jackson

Piętnaście lat temu, w 2004 roku podczas Super Bowl, wystąpili Janet Jackson i Justin Timberlake. Na scenie podczas żywiołowego tańca siostrze Michaela Jacksona odsłoniła się pierś. Ta wpadka była szeroko komentowana na całym świecie.



Michael Jackson zmarł w 2009 roku

Michael Jackson, światowa gwiazda muzyki, zmarł 25 czerwca 2009 roku. Ten wielki artysta był znany między innymi z takich przebojów jak „Black or white", „Thriller" czy „Billie Jean". Jego fani do tej pory nie mogą się pogodzić z przedwczesną śmiercią piosenkarza.



„Ekipa z New Jersey" kończy 10 lat!

Premierowy odcinek tego amerykańskiego programu telewizyjnego typu reality show został wyemitowany 3 grudnia 2009 roku na antenie MTV. Trudno w to uwierzyć, ale od czasu jego emisji minie w tym roku 10 lat. Dla tych, którzy chcieliby nadrobić zaległości przypominamy - pierwszy sezon tego programu pokazuje losy grupy 8 nieznajomych, którzy wprowadzają się do jednego domu i spędzają wspólnie wakacje na Jersey Shore.