Korwin-Mikke bohaterem satyrycznego programu Netfliksa. „Dobre wieści – ten koleś nie żyje”

Formuła satyrycznego show „The Fix” opiera się na prostym pomyśle, zawartym już w tytule („fix” czyli rozwiązanie). Dwa dwuosobowe zespoły amerykańskich komików starają się znaleźć remedium na problemy, z którymi zmagają się współcześni mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Dostęp do broni, imigracja, sztuczna inteligencja, nierówności ekonomiczne, starzejąca się populacja – pod koniec każdego odcinka widownia głosuje na któreś z przedstawionych rozwiązań. O to, by dyskusja była cały czas żywa i iskrzyła od dowcipów, dba komik Jimmy Carr.

Wizytówka polskiej polityki pojawia się w odcinku o różnicach w zarobkach, wynikających z płci i rasy. Powszechnie znana u nas kontrowersyjna wypowiedź Korwin-Mikkego zostaje przytoczona w połowie szóstej minuty programu. Polak stawia pytanie o przyczynę niższych zarobków kobiet, na którą sam szybko odpowiada. „Ponieważ są słabsze, mniejsze i mniej inteligentne [od mężczyzn – red.]”. – Dobre wieści – ten koleś nie żyje – żartuje tuż po wyświetleniu wypowiedzi polityka prowadzący, wywołując śmiech na widowni i wśród swoich gości.

– To potwierdza moją tezę, że mężczyźni są tępi – podsumowuje wywód Korwin-Mikkego satyryczka Nicole Byer, nawiązując do swoich wcześniejszych wypowiedzi. – Czy w pewnym wieku ludziom się to wybacza? Ktoś ma 85 lat, więc machamy na to ręką – sugeruje innemu ze swoich gości prowadzący, odnosząc się do podeszłego wieku polskiego polityka. – Nie jeśli jesteś Billem Cosby – odpowiedział komik D.L. Hughley. Program „The Fix” pojawił się na platformie Netflix 14 grudnia 2018 roku.

