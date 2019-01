Syn Cindy Crawford zatrzymany przez policję. Wpadł podczas kontroli drogowej

Informację o zatrzymaniu 19-letniego syna znanej modelki i aktorki Cindy Crawford oraz Rande Gerbera przekazał portal TMZ. Presley Gerber wpadł podczas kontroli drogowej w stanie Kalifornia. Podczas badania okazało się, że nastolatek jest pod wpływem alkoholu. Gerber trafił do aresztu, jednak jeszcze tego samego dnia został zwolniony do domu. Prawnik 19-latka przekazał, że syn Crawford nie musiał płacić kaucji, ponieważ w przeszłości nie miał zarzutów kryminalnych i nie trafiał do aresztu. W oświadczeniu podkreślono, że 19-latek traktuje zajście bardzo poważnie.

Poszedł w ślady matki