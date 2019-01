Złote Globy już 6 stycznia! Ambasadorką została córka znanego aktora

Imprezę rozdania Złotych Globów poprowadzą kanadyjska aktorka Sandra Oh i amerykański komik Andy Samberg. Oh i Samberg po raz pierwszy wystąpią w takiej roli. 17-letnia córka Idrisa Elby została zaś ambasadorką wydarzenia. Isan podczas tegorocznych Złotych Globów będzie wręczać statuetki oraz wprowadzać innych wręczających na scenę. Jak wyglądają przygotowania do imprezy?

Idris Elba to brytyjski aktor filmowy, który wystąpił między innymi w produkcjach „Buffalo Soldiers”, „Plaga”, „Moje córki”, „28 tygodni później”, „Nienarodzony, „Obsesja”, a także „Prometeusz”. Jest zdobywcą Złotego Globu dla najlepszego aktora za rolę w produkcji „Luther”.

Isan Elba

Isan Elba urodziła się w 2002 roku. Jej rodzice są po rozwodzie. Nastolatka ma przyrodniego młodszego brata – Winstona. Zadebiutowała w 2007 roku, gdy po raz pierwszy wraz z ojcem pojawiła się na czerwonym dywanie na premierze filmu „Moje córki” Tylera Perry'ego. Od tego czasu uczestniczyła w wielu wydarzeniach wraz ze znanym tatą, w tym w oskarowej gali w 2015 roku. Nastolatka w rozmowie z „Glamour” powiedziała, że gdy dorastała marzyła o zostaniu aktorką. Obecnie myśli o pracy za kulisami. Nie sprecyzowała jednak, czy planuje zostać reżyserem, czy scenarzystą. A może zobaczymy ją w jeszcze innej roli?

Lista nominowanych

FILM DRAMATYCZNY

„Czarna Pantera”

„Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

„Bohemian Rhapsody"

„If Beale Street Could Talk"

„Narodziny gwiazdy"

FILM KOMEDIOWY LUB MUSICAL

„Bajecznie bogaci Azjaci"

„Faworyta"

„Green Book"

„Mary Poppins powraca"

„Vice"

FILM ZAGRANICZNY

„Kafarnaum"

„Girl"

„Werk one Autor"

„Roma"

„Shoplifters"

FILM ANIMOWANY

„Iniemamocni 2"

„Wyspa psów"

„Mirai"

„Ralph Demolka w internecie"

„Spider-Man uniwersum"

REŻYSERIA

Bradley Cooper – „Narodziny gwiazdy"

Alfonso Cuarón – „Roma"

Peter Farrelly – „Green Book"

Spike Lee – „Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Adam McKay – „Vice"

SCENARIUSZ

„Roma"

„Faworyta"

„If Beale Street Could Talk"

„Vice"

„Green Book"

AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM

Glenn Close – „Żona"

Lady Gaga – „Narodziny gwiazdy"

Nicole Kidman – „Destroyer"

Melissa McCarthy – „Can You Ever Forgive Me?"

Rosamund Pike – „A Private War"

AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM

Bradley Cooper – „Narodziny gwiazdy"

Willem Dafoe – „At Eternity's Gate"

Lucas Hedges – „Wymazać siebie"

Rami Malek – „Bohemian Rhapsody"

John David Washington – „Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU

Emily Blunt – „Mary Poppins powraca"

Olivia Colman – „Faworyta"

Elsie Fisher – „Eighth Grade"

Charlize Theron – „Tully"

Constance Wu – „Bajecznie bogaci Azjaci"

AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU

Christian Bale – „Vice"

Lin-Manuel Miranda – „Mary Poppins powraca"

Viggo Mortensen – „Green Book"

Robert Redford – „Gentleman z rewolwerem"

John C. Reilly – „Stan and Ollie"

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Amy Adams – „Vice"

Claire Foy – „Pierwszy człowiek"

Regina King – „If Beale Street Could Talk"

Emma Stone – „Faworyta"

Rachel Weisz – „Faworyta"

AKTOR DRUGOPLANOWY

Mahershala Ali – „Green Book"

Timothee Chalamet – „Mój piękny syn"

Adam Driver – „Czarne bractwo. BlackKklansman"

Richard E. Grant – „Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell – „Vice"

PIOSENKA

„All the Stars" – "Czarna Pantera"

„Girl in the Movies" – "Kluseczka"

„Requiem for a Private War" – "A Private War"

„Revelation" – "Wymazać siebie"

„Shallow" – "Narodziny gwiazdy"

MUZYKA

„Ciche miejsce"

„Wyspa psów"

„Czarna Pantera"

„Pierwszy człowiek"

„Mary Poppins powraca"

SERIAL DRAMATYCZNY

„Zawód: Amerykanin"

„Bodyguard"

„Homecoming"

„Obsesja Eve"

„Pose"

SERIAL KOMEDIOWY

„Barry"

„Dobre miejsce"

„Kidding"

„The Kominsky Method"

„The Marvelous Mrs. Maisel"

FILM TELEWIZYJNY LUB SERIAL LIMITOWANY

„Alienista"

„Zabójstwo Versace: American Crime Story"

„Ucieczka z Dannemory"

„Ostre przedmioty"

„Skandal w angielskim stylu"

AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Caitriona Balfe – „Outlander"

Elisabeth Moss – „Opowieść podręcznej"

Sandra Oh – „Obsesja Eve"

Julia Roberts – „Homecoming"

Keri Russell – „Zawód: Amerykanin"

AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM

Jason Bateman – „Ozark"

Stephan James – „Homecoming"

Richard Madden – „Bodyguard"

Bill Porter – „Pose"

Matthew Rhys – „Zawód: Amerykanin"

AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

Kristen Bell – „Dobre miejsce"

Candice Bergen – „Murphy Brown"

Alison Brie – „Glow"

Rachel Brosnahan – „The Marvelous Mrs. Maisel"

Debra Messing – „Will & Grace"

AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

Sacha Baron Cohen – „Who Is America"

Jim Carrey – „Kidding"

Michael Douglas – „The Kominsky Method"

Donald Glover – „Atlanta"

Bill Hader – „Barry"

AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Amy Adams – „Ostre przedmioty"

Patricia Arquette – „Escape at Dannemora"

Connie Britton – „Dirty John"

Laura Dern – „Opowieść"

Regina King – „Seven Seconds"

AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Antonio Banderas – „Geniusz: Picasso"

Daniel Bruhl – „Alienista"

Darren Criss – „Zabójstwo Versace: American Crime Story"

Hugh Grant – „Skandal w angielskim stylu"

Benedict Cumberbatch – „Patrick Melrose"

AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU, SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Alex Borstein – „Marvelous Mrs. Maisel"

Patricia Clarkson – „Ostre przedmioty"

Penélope Cruz – „Zabójstwo Versace: American Crime Story"

Thandie Newton – „Westworld"

Yvonne Strahovski – „Opowieść podręcznej"

AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU, SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM