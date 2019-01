Wojciech Cejrowski nie wrócił do TVP. „Obiecali”

Pod koniec listopada Wojciech Cejrowski za pośrednictwem Facebooka poinformował, że skończyła się jego współpraca z TVP Info przy programie „Mineła 20”. Michał Rachoń poinformował go wówczas, że program zostaje zawieszony do końca roku. Powrót podróżnika do telewizji zapowiedział także przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. W rozmowie z RMF FM stwierdził, że Cejrowski wróci do TVP Info w styczniu. Tak się jednak nie stało, o czym poinformował podróżnik.

„Obiecali”

Na swoim facebookowym profilu Cejrowski przypomniał wypowiedź Czabańskiego z grudnia. Skwitował ją słowem „obiecali" . Przypomnijmy, o tym, że umowa z podróżnikiem nie została zerwana, a jedynie zawieszona, informował jeszcze pod koniec listopada Jarosław Olechowski. Szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przekazał na Twitterze, że TVP jest zainteresowana dalszą współpracą. „Krótka przerwa jest potrzebna na refleksję. Na antenie TVP nie ma miejsca na poglądy i zachowania sprzeczne z polską racją stanu " – dodał.

Tuż po ogłoszeniu końca współpracy zaczęły się spekulacje, co było powodem takiej decyzji. Wskazywano na aferę ze spaleniem unijnej flagi bądź krytyczne uwagi pod adresem PiS-u m.in. po publikacji spotu wyborczego o uchodźcach. Sam Cejrowski sugerował, że chodziło o jego wypowiedź na temat prezesa rządzącej partii. W programie z 6 listopada podróżnik stwierdził, że „Kaczyński ma za pazurami krew niewiniątek”. W ten sposób skrytykował brak działań zmierzających do zaostrzenia ustawy aborcyjnej.

Rozstanie TVP z Cejrowskim w rozmowie z portalem wPolityce.pl skomentował prezes telewizji. Jacek Kurski pochwalił decyzję szefa TAI, który zawiesił współpracę z podróżnikiem. – W ten sposób zareagował na performance z paleniem unijnej flagi. Ta sytuacja naruszała standard telewizji publicznej, polską rację stanu i była całkowicie niepotrzebna – ocenił Kurski. Jak podkreślił, moment ten nie został pokazany na antenie. Upublicznił go jednak w serwisie YouTube Cejrowski.