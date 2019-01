„Winterfell jest twoje”. HBO ujawnia fragmenty m.in. „Gry o tron” i „Wielkich kłamstewek”

– Winterfell jest twoje, wasza wysokość – brzmią słowa, które dziedziczka rodu Starków wypowiada w kierunku Daenerys. U boku „matki smoków” widzimy Jona Snowa. Co zwiastuje takie spotkanie? O tym przekonamy się już w kwietniu 2019 roku, kiedy to HBO pokaże ostatni sezon „Gry o Tron” .

Czytaj także:

Naukowcy przeanalizowali „Grę o tron”. Odkryli, co stanie się w ostatnim sezonie?

Ale oferta na nadchodzący rok to gratka nie tylko dla fanów ekranizacji „Pieśni Lodu i Ognia” . HBO przygotowało dla swoich widzów m.in. drugi sezon „Wielkich kłamstewek” z udziałem Meryl Streep, trzeci sezon „Detektywa” , w którym główną rolę zagra Mahershala Ali czy „Watchmena” , w którym w jednej z ról pojawi się Jeremy Irons. Wielbicieli Zendai powinno ucieszyć pojawienie się w ofercie serialu „Euphoria” . Jakie jeszcze premiery czekają nas w rozpoczynającym się roku? Zobaczcie.