Złote Globy. Reakcja Glenn Close na wygraną jest hitem. 71-letnia aktorka nie potrafiła ukryć zaskoczenia

Według ekspertów, Glenn Close może spodziewać się Oscara za swoją rolę w filmie „Żona” . Aktorka jednak zdaje się nie dostrzegać pochwał, o czym świadczy między innymi jej zaskoczenie, gdy ogłoszono ją zwyciężczynią Złotego Globa w kategorii najlepsza dramatyczna rola kobieca. Close pokonała tym samym: Lady Gagę ( „Narodziny Gwiazdy” ), Rosamund Pike ( „A private War” ), Melissę McCarthy ( „Can You Ever Forgive Me?” ) i Nicole Kidman ( „Destroyer” ). Gdy Gary Oldman ogłosił zwycięstwo Close, aktorka była niesamowicie zaskoczona i widać – nie spodziewała się zupełnie tego wyróżnienia. W sieci roi się od zdjęć i nagrań ukazujących niedowierzanie 71-letniej aktorki.

W swojej mowie akceptacyjnej złożyła hołd swojej matce, która – jak mówiła Close – nigdy nie pracowała, tylko zajmowała się dziećmi i mając 80 lat powiedziała jej, że ma poczucie, że „nic nie osiągnęła” . – Kobiety... my jesteśmy wychowawczyniami. Tego się od nas oczekuje. Ale musimy znaleźć osobiste spełnienie. Musimy podążać za naszymi marzeniami. Musimy sobie powiedzieć: Mogę to zrobić i powinnam to zrobić – podkreśliła.

To już trzeci Złoty Glob dla Glenn Close. Wcześniej nagrodzona została za role w filmie „lew w zimie” i w serialu „Układy” .

Czytaj także:

Kukiz’15 chce zakazu sprzedaży towarów podwójnej jakości. „To przykład żywnościowego apartheidu”Czytaj także:

Holandia wstrzymała ekstradycję 11 osób. „Zaniepokojenie niezależnością polskich sądów”Czytaj także:

Zmaltretowanego psa zakopano żywcem. „Ślady prowadzą do wsi Różanówka”