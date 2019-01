Kevin Spacey zeznawał w sądzie. W drodze powrotnej zatrzymała go policja

Kevin Spacey stawił się w poniedziałek przed sądem w Nantucket w stanie Massachusetts. Przesłuchanie dotyczyło wydarzeń z 2016 roku, kiedy to aktor miał upić i napastować nastolatka. Po spotkaniu z wymiarem sprawiedliwości ruszył w drogę powrotną do domu, gdzie czekała go przygoda z policją.