Fryzjer Madonny czesze Joannę Kulig. „Mam obsesję na jej punkcie”

Rok 2018 był przełomowym w karierze Joanny Kulig. Została między innymi okrzyknięta najlepszą aktorką minionego roku przez Europejską Akademię Filmową za rolę w filmie „Zimna Wojna”. Polka, która obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, notuje na swoim koncie kolejne sukcesy. Do ostatnich zaliczyć można choćby sesję dla „W Magazine” i artykuł w „Vanity Fair”.

W mediach społecznościowych Andy Lecompte, fryzjer Joanny Kulig, zamieścił zdjęcie aktorki. „Mam obsesję na jej punkcie, a także jej występu w »Zimnej Wojnie«” – podpisał post na Instagramie. Co ciekawe, mężczyzna jest odpowiedzialny również za fryzury jednej z najpopularniejszych piosenkarek na świecie – Madonny.