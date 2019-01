Showmax dostępny do końca stycznia. Co warto obejrzeć?

Za niespełna miesiąc Showmax zniknie z Polski. Będzie dostępny w naszym kraju tylko do końca stycznia 2019 roku. Showmax odpowiada między innymi za produkcję serialu „Rojst”. Co ciekawe, popularny serwis VoD posiada ostatni sezon „Ucha prezesa” na wyłączność, a co za tym idzie – nie wiadomo, co stanie się z tą produkcją, gdy Showmax zniknie z Polski. Wniosek jest jeden – nie można zwlekać z nadrabianiem serialowych zaległości.

Wśród dostępnych na platformie produkcji można między innymi znaleźć również filmy Wojciecha Smarzowskiego („Drogówka”, „Dom zły”), a także Patryka Vegi (np. „Plagi Breslau” z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej). Dostępne są również produkcje, które zyskały rozgłos na całym świecie. Przedstawiamy więc listę filmów i seriali, które naprawdę warto obejrzeć.

Produkcje, które zdobyły rozgłos na całym świecie

Showmax to platforma, która udostępniła swoim widzom produkcje, które zdobyły popularność na całym świecie. Między innymi można na tej platformie zobaczyć: „Żona idealna", „The Affair", „Nocny recepcjonista", „Billions", „Podnieś głos", „Halt And Catch Fire", „Mr. Robot", „Siostra Jackie", „Lucky Man", „Jerycho" czy „Downton Abbey". Na platformie Showmax są również dostępne takie hity jak „Dr House”, „Dexter” czy „Californication”.



„Fargo"

Każdy z trzech sezonów serialu pokazuje inną historię. Głównym bohaterem pierwszego był Lester Nygaard, agent ubezpieczeniowy mieszkający w małym miasteczku w Minnesocie. Wiódł on zwyczajne życie do czasu przybycia tajemniczego Lorne Malvo.



„Opowieści podręcznej"

Margaret Atwood wydała antyutopijną „Opowieść podręcznej” w 1985 roku. Książka pięć lat później doczekała się ekranizacji w wykonaniu Volkera Schlöndorffa. Z kolei w 2017 roku powstała luźna adaptacja o tym samym tytule, która zdobyła szerokie grono widzów dzięki udostępnieniu między innymi na platformie Showmax.



Twórczość Patryka Vegi

Patryk Vega to reżyser, który w Polsce zdobył ogromną popularność. Na potrzeby platformy Showmax nakręcił seriale „Botoks" i „Kobiety mafii”. Na platformie ukazał się również film kryminalny „Plagi Breslau”. Każdego dnia o godzinie 18:00 we Wrocławiu seryjny morderca zabija kolejną ofiarę. Rozwiązania kryminalnej zagadki podejmuje się policjantka Helena Ruś, którą zagrała Małgorzata Kożuchowska.



„Drogówka”, „Dom zły”, „Ksiądz” – filmy Smarzowskiego

Na platformie Showmax można zobaczyć wiele filmów Wojciecha Smarzowskiego. Są to między innymi „Drogówka", „Wesele", „Pod mocnym aniołem" czy „Dom zły". W 2017 roku Smarzowski dla platformy Showmax nakręcił film „Ksiądz”. Główną rolę w tej produkcji gra Arkadiusz Jakubik.



„Rojst”

Akcja serialu rozgrywa się w Polsce w 1984 roku. Dochodzi do podwójnego, brutalnego morderstwa młodej prostytutki i miejscowego działacza komunistycznego. W tym samym czasie para nastolatków popełnia samobójstwo. Dwóch dziennikarzy regionalnej gazety rozpoczyna śledztwo w tej sprawie. W tych rolach występują Andrzej Seweryn (Witold Wanycz) i Dawid Ogrodnik (Piotr Zarzycki).



„Ucho prezesa"

„Ucho prezesa” to polski serial, który początkowo był emitowany w serwisie YouTube. Od 15 lutego 2017 pojawił się na platformie Showmax. Serial to satyra polityczna. Przedstawia losy prezesa partii rządzącej i jego otoczenie. Akcja rozgrywa się we współczesnej Polsce. Pomysłodawcą „Ucha prezesa” jest Robert Górski.

Showmax w Polsce

Platforma Showmax pojawiła się w Polsce w połowie lutego 2017 roku. Miesięczny dostęp do niej kosztuje 19,90 zł, przez pierwsze 14 dni można ją testować za darmo. Platforma zaangażowała się m.in. w produkcję serialu satyrycznego „Ucho prezesa”. Ponadto zrealizowała pierwszą serię „SNL Polska”, a w sierpniu i wrześniu 2018 r. udostępniła serial kryminalny „Rojst”.

