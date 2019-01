Sophie Ellis-Bextor po raz piąty została mamą. Opublikowała zdjęcie

„On jest tutaj! Dzisiaj urodził się Mickey Jones. Jest absolutnie wspaniały” – napisała Sophie Ellis-Bextor na oficjalnym profilu na Instagramie. „Bardzo się cieszymy, że jesteś bezpieczny” – dodała. Szczęśliwa mama opublikowała również zdjęcie, na którym widać niemowlę wraz z tatą – Richardem Jonesem, który jest basistą zespołu „The Feeling”.

Wiadomość o przyjściu na świat chłopca wywołała poruszenie wśród fanów piosenkarki, którzy w komentarzach na Instagramie zamieszczają liczne gratulacje. Opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać nowo narodzonego Mickeya ma już ponad 19 tys. polubień.

Małżeństwo oprócz Mickeya ma jeszcze 4 synów: Sonny (14 lat), Kit (9 lat), Ray (6 lat) i Jesse (2 lata). W jednym z programów telewizyjnych Sophie Ellis-Bextor, została zapytana o swoje potomstwo. Powiedziała wówczas, że „pięcioro dzieci to całkiem sporo”.

Brytyjska piosenkarka ma na swoim koncie sześć albumów studyjnych: „Read My Lips”,„Shoot from the Hip”, „Trip the Light Fantastic”, „Make a Scene”, „Wanderlust”, „Familia”.

