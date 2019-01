Netflix udostępnia „Skazanego na śmierć”. Tak zmienili się aktorzy z serialu

Premiera „Skazanego na śmierć” nastąpiła w 2005 roku w Stanach Zjednoczonych. Serial emitowany przez telewizję Fox wkrótce podbił zagraniczne rynki, a od 2007 roku mogli oglądać go widzowie Polsatu. Dwa lata później wydawało się, że twórcy spasują, a seria zakończy się na czterech sezonach. Widzowie musieli uzbroić się w cierpliwość, ale zostali za to nagrodzeni. W 2017 roku wyemitowano piątą część serii, która teraz razem z poprzednimi sezonami jest dostępna na Netfliksie. Historia mężczyzny, który napadł na bank, by pójść do więzienia i wyciągnąć stamtąd swojego brata, doczekała się wielu nagród w branży filmowej.

Metamorfoza Millera

W czasie, gdy serial był emitowany w telewizji, szczególnym zainteresowaniem fanów cieszył się Wentworth Miller. Aktor grający głównego bohatera trafił na okładki gazet po tym, jak wyznał, że zmagał się z depresją. O Millerze głośno stało się także w 2013 roku, gdy przyznał się do orientacji homoseksualnej. Na ekranie pojawił się ostatnio w 2016 roku, kiedy to zagrał w filmie „Resident Evil: The Final Chapter” oraz w serialu „DC’s Legends of Tomorrow”. Fani już kilka lat temu zauważyli, że Miller przeszedł metamorfozę, mocno przybierając na wadze. Aktor wyjawił później, że przytył, ponieważ zmagał się z depresją.

