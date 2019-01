Amerykańska aktorka przyznała, że ma zaburzenia odżywiania. „Chciałam kochać swoje ciało”

Bella Thorne po raz pierwszy pojawiła się na dużym ekranie w filmie Skazani na siebie w 2003 roku. Widzowie mogą ją kojarzyć również z ról w wielu serialach i programach m.in. „Życie na fali”, „Seks, kasa i kłopoty”, „Mój śmiertelny wróg” czy „Little Monk”. Popularność przyniosła jej rola w serialu Taniec rządzi. W 2014 roku zagrała w komedii Rodzinne Rewolucje u boku Adama Sandlera i Drew Barrymore. W tym samym roku ukazał się jej debiutancki singiel „Call It Whatever”. Zagrała również w popularnym serialu „Scream”, za rolę w którym została nominowana do TCA. W 2016 roku zaczęła nagrywać serial z swoim udziałem „Famous In Love”, tworzą go producenci „Pretty little liars”.

Choć internauci uważają ją za jedną z najpiękniejszych aktorek na świecie, Thorne wyznała, że w przeszłości miała poważne zaburzenia odżywiania. Na swoim profilu na Instagramie zamieściła zdjęcia zrobione w 2016 roku, kiedy to zmagała się z anoreksją. Rok 2018 był tym, w którym odzyskałam zdrowie. Tak wyglądała, gdy byłam zestresowana. Chciałam kochać swoje ciało, ale gdy patrzę na te zdjęcia wiem, że nie kocham w tym temacie absolutnie nic - napisała aktorka. W dalszej części komentarza podkreśliła, że jest dumna z tego, że odzyskała zdrowie i czuje się znacznie lepiej.

