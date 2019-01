Ogłoszono kandydatów do nagrody BAFTA. „Zimna wojna” z czterema nominacjami!

Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej są przyznawane od 1948 roku i stanowią brytyjski odpowiednik amerykańskiego Oscara. Najwięcej nominacji otrzymał film Faworyta - 12. Siedem nominacji otrzymały produkcje Alfonso Cuarona Roma, a także Narodziny gwiazdy, Bohemian Rhapsody oraz Pierwszy człowiek. Sześć nominacji dostał Vice z Christianem Bale'm w roli głównej. Na cztery statuetki oprócz Zimnej wojny może liczyc nagrodzony Złotym Globem Green Book. Film Pawła Pawlikowskiego został nominowany do nagrody w kategoriach najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz oryginalny i najlepsze zdjęcia.

„Zimna wojna”

„Zimna wojna” przedstawia historię trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być razem, ale nie umieją też ze sobą żyć. Tło wydarzeń stanowi zimna wojna lat 50., a akcja filmu rozgrywa się w Polsce, Jugosławii, Paryżu i Berlinie. Pawlikowski w najnowszym dziele zobrazował miłość swoich rodziców. – Miłość moich rodziców narodziła się wśród gruzów powojennej Polski, w stalinizmie. Potem był ślub, dziecko. Ale rodzice rozeszli się. Oboje wyjechali z kraju. Osobno. Ojciec do Niemiec, matka do Anglii. Na Zachodzie jednak ich uczucie i przywiązanie odżyły. Pobrali się po raz drugi. I znowu były dramaty, i znowu do siebie wrócili. Na emigracji historia, język, wspólna przeszłość bardzo ludzi łączą – opowiadał w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Pełna lista nominowanych do nagrody BAFTA:

FILM:

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Faworyta"

"Green Book"

"Roma"

"Narodziny gwiazdy"



FILM BRYTYJSKI:

"Pod ciemnymi gwiazdami"

"Bohemian Rhapsody""

"Faworyta"

"McQueen"

"Stan & Ollie"

"Nigdy cię tu nie było"



FILM ZAGRANICZNY:

"Kafarnaum"

"Zimna wojna"

"Dogman"

"Roma"

"Manbiki Kazoku

DOKUMENT:

"Free Solo"

"McQueen"

"RBG"

"They Shall Not Grow Old"

"Bliscy nieznajomi"

DEBIUT BRYTYJSKIEGO PRODUCENTA, SCENARZYSTY, REŻYSERA:

"Apostasy"

"Pod ciemnymi gwiazdami"

"The Cause of Progress"

"Pili"

"Ray & Liz"

ANIMACJA:

"Iniemamocni 2"

"Wyspa psów"

"Spider-Man Uniwersum"



REŻYSERIA:

Spike Lee - "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Paweł Pawlikowski - "Zimna wojna"

Giorgos Lanthimos - "Faworyta"

Alfonso Cuarón - "Roma"

Adam McKay - "Vice"



SCENARIUSZ ORYGINALNY:

"Zimna wojna"

"Faworyta"

"Green Book"

"Roma"

"Vice"



SCENARIUSZ ADAPTOWANY:

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Can You Ever Forgive Me?"

"Pierwszy człowiek"

"Gdyby ulica Beale umiała mówić"

"Narodziny gwiazdy"



AKTORKA:

Glenn Close - "Żona"

Lady Gaga - "Narodziny gwiazdy"

Melissa McCarthy - "Can You Ever Forgive Me?"

Olivia Colman - "Faworyta"

Viola Davis - "Wdowy"



AKTOR:

Bradley Cooper - "Narodziny gwiazdy"

Christian Bale - "Vice"

Rami Malek - "Bohemian Rhapsody"

Steve Coogan - "Stan & Ollie"

Viggo Mortensen - "Green Book"



AKTORKA DRUGOPLANOWA:

Amy Adams - "Vice"

Claire Foy - "Pierwszy człowiek"

Emma Stone - "Faworyta"

Margot Robbie - "Maria, królowa Szkotów"

Rachel Weisz - "Faworyta"



AKTOR DRUGOPLANOWY:

Adam Driver - "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Mahershala Ali - "Green Book"

Richard E. Grant - "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell - "Vice"

Timothée Chalamet - "Mój piękny syn"



MUZYKA:

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Gdyby ulica Beale umiała mówić"

"Wyspa psów"

"Mary Poppins powraca"

"Narodziny gwiazdy"



ZDJĘCIA:

"Bohemian Rhapsody"

"Zimna wojna"

"Faworyta"

"Pierwszy człowiek"

"Roma"



MONTAŻ:

"Bohemian Rhapsody"

"Faworyta"

"Pierwszy człowiek"

"Roma"

"Vice"



SCENOGRAFIA:

"Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda"

"Faworyta"

"Pierwszy człowiek"

"Mary Poppins powraca"

"Roma"



KOSTIUMY:

"Ballada o Busterze Scruggsie"

"Bohemian Rhapsody"

"Faworyta"

"Mary Poppins powraca"

"Maria, królowa Szkotów"



CHARAKTERYZACJA:

"Bohemian Rhapsody"

"Faworyta"

"Maria, królowa Szkotów"

"Stan & Ollie"

"Vice"



DŹWIĘK:

"Bohemian Rhapsody"

"Pierwszy człowiek"

"Mission: Impossible - Fallout"

"Ciche miejsce"

"Narodziny gwiazdy"



EFEKTY SPECJALNE:

"Avengers: Wojna bez granic"

"Czarna Pantera"

"Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda"

"Pierwszy człowiek"

"Player One"



BRYTYJSKI ANIMOWANY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:

"I'm OK"

"Marfa"

"Roughhouse"



BRYTYJSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:

"73 Cows"

"Bachelor, 38"

"The Blue Door"

"The Field"

"Wale"



WSCHODZĄCA GWIAZDA KINA:

Letitia Wright

Barry Keoghan

Cynthia Erivo

Lakeith Stanfield

Jessie Buckley



