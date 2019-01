Na serialu świat się nie kończy. „Gra o tron” będzie miała swój prequel

Fani zdążyli już przywyknąć do tego, że wszystko, co związane z „Grą o tron”, jest owiane tajemnicą. Twórcy oraz aktorzy dbają o to, by stopniować napięcie i nie zdradzać zbyt wielu szczegółów przed premierą ostatniego sezonu. „Hollywood Reporter” donosi, że nie inaczej jest w przypadku prequela serii. Dziennikarzom udało się dotrzeć jednak do szczątkowych doniesień.

Tysiące lat przed akcją serialu

Wiadomo, że scenariusz odcinka pilotażowego do preqeula stworzą George R.R. Martin, czyli autor książek, na bazie których powstał serial oraz Jane Goldman, która pracowała przy takich filmach jak „Gwiezdny pył” czy „Osobliwy dom pani Peregrine”. Do obsady produkcji dołączyli m.in. Naomi Watts, Josh Whitehouse, Denise Gough, Naomie Ackie, Jamie Campbell Bower czy Toby Regbo. Twórcy dbają o ty, by nie zdradzić wielu szczegółów na temat postaci występujących w prequelu. Ujawniono jedynie, że Naomi Watts wcieli się w charyzmatyczną postać skrywającą mroczną tajemnicę.

Fabuła produkcji będzie bazowała na wydarzeniach, które miały miejsce tysiące lat przed przygodami bohaterów serialu HBO. Widzowie ujrzą historię Westeros od Ery Herosów, aż do najmroczniejszych czasów w świecie stworzonym przez George'a R.R.Martina.

Spekulacje internautów

Kto przeżyje, a kto zostanie uśmiercony w finałowym sezonie „Gry o tron”? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani kultowej serii. W internecie trwają spekulacje na ten temat, a na podstawie przecieków i przewidywań znawców produkcji, powstała „lista życia” i „lista śmierci”. Ostrzegamy, możemy zdradzić wam fabułę serialu.

Samwell Tarly

Wymieniono co najmniej kilka argumentów świadczących o tym, że Samwell nie zginie w 8. sezonie. "Jest silny, odporny. Przeżył już dwa razy walcząc z Białymi Wędrowcami" - czytamy.



Theon Greyjoy

Poświęci się dla swojej rodziny i umrze jak bohater? Zobaczymy. To na razie jedna z wersji.



Tyrion Lannister

"Początkowo czułem, że Tyrion został skazany na śmierć (...), ale zdałem sobie sprawę, jak bardzo może być potrzebny w nowym świecie" - pisze Beth Elderkin.



Jaime Lannister

"Złoczyńcy nie są bohaterami szczęśliwych zakończeń, nawet trochę zreformowani" - czytamy. To oznacza, że Jaime Lannister zostanie uśmiercony.



Lannister Cersei

To postać, która zginie - tak przynajmniej wynika z ankiety przeprowadzonej na Twitterze.



Arya Stark

Arya Stark ma zginąć w walce z Białymi Wędrowcami.



Bran Stark

To bohater, który może zginąć w 8. sezonie, ale... nie do końca. Jak pisze Elderkin, Bran Stark zamieni się w "nieśmiertelną postać".



Sansa Stark

Sansa Stark przeżyje - tak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników na Twitterze. To właśnie tę postać wskazywano jako bohatera, który ma największe szanse na pozostanie przy życiu.



Jon Snow

Idąc dalej za przemyśleniami autora, Jon Snow nie zostanie uśmiercony w 8. sezonie "Gry o tron".



Daenerys Targaryen

Jak pisze Beth Elderkin, Daenerys Targaryen nie zostanie uśmiercona. "Jon Snow tworzy z nią parę. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że jedno z nich zginie" - czytamy.Czytaj także:

