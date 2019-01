Gwiazda „Gry o Tron” skrytykowała Piersa Morgana. Poszło o „zdrowie psychiczne”

Wszystko zaczęło się od wypowiedzi aktorki Beverley Callard, której zdaniem ​​gwiazdy starają się sprawić, by problemy ze zdrowiem psychicznym stały się „modne”. Piers Morgan na swoim Twitterze udostępnił tweet, w którym podkreślił ten cytat i dodał od siebie: „Zostanie za to mocno skrytykowana, ale to są w stu procentach prawdziwe słowa” – napisał.

Sophie Turner postanowiła odnieść się do wpisu Morgana bardzo zdecydowanie. Aktorka znana m.in. z kultowej serii „Gra o Tron” zauważyła, że motywacją do rozpoczęcia rozmowy o zdrowiu psychicznym może być fakt, że tego typu choroby dotykają 1 na 4 osoby w Wielkiej Brytanii każdego roku. Wpis 22-latki opublikowany 9 stycznia błyskawicznie zyskuje na popularności. Do godz. 20:30 zebrał ponad 24 tys. polubień i został podany dalej ponad 3 tys. razy.

Piers Morgan to brytyjska osobowość telewizyjna. Dziennikarz całkiem niedawno zasłynął za sprawą innego wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. W październiku 2018 r. Morgan został skrytykowany po tym, jak wyśmiał zdjęcie opublikowane przez Daniela Craiga.

