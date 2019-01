Główna bohaterka umiera... kilka razy. Pojawił się zwiastun nowego serialu Netfliksa

Nadia świętuje urodziny, a na przyjęcie zaprasza znajomych. Zapewne chciałaby, by ta wspaniała noc nie miała końca, ale nie w tym sensie, jaki przewidzieli twórcy. Główna bohaterka pod koniec imprezy umiera, a następnie budzi się na nowo, przeżywając wciąż tę samą noc.

Serial trzech kobiet

Ze zwiastuna opublikowanego przez Netflix w serwisie YouTube dowiadujemy się, że kobieta zostanie uśmiercona co najmniej kilka razy, a po każdym „zgonie” wraca do punktu wyjścia, czyli końca imprezy. Odtąd staje się ostrożna, chociaż jej starania na niewiele się zdają. Spróbuje jednak rozwikłać zagadkę i przerwać „błędne koło”.

W roli głównej zobaczymy Natashę Lyonne, znaną z gry w „Orange Is the New Black”, która pracowała także przy scenariuszu i reżyserii serialu. Za reżyserię oraz scenariusz odpowiadają także Amy Poehler oraz Lesley Headland. Premiera produkcji nastąpi 1 lutego, a seria zamknie się w ośmiu odcinkach.

Nie tylko nowości

Widzowie, którzy lubią sięgać po starsze produkcje, mogą znaleźć na Netfliksie coś dla siebie. Od początku stycznia na platformie są dostępne popularne produkcje, takie jak „Homeland”, „Jak poznałem Waszą matkę” czy „Skazany na śmierć”. Ostatni z tytułów cieszył się dużym zainteresowaniem ponad 10 lat temu, gdy był emitowany w Polsce.

