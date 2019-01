Oscary bez gospodarza. Po raz pierwszy od 30 lat

Początkowo w tej roli miał wystąpić Kevin Hart. Aktor zrezygnował po zamieszaniu związanym z jego homofobicznymi tweetami. Wydarzenie zostanie podzielona na części, a każdą z nich poprowadzi ktoś inny. 91. ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się 24 lutego. Już teraz zapraszamy na relację NA ŻYWO na łamach portalu Wprost.pl.

Polskie szanse na Oscara

Przypomnijmy, że na krótkiej liście filmów nominowanych od Oscara w kategorii „Najlepszy film nieanglojęzyczny” znalazła się „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego. Tego, czy reżyser „Idy” ponownie powalczy o najważniejsze wyróżnienie przemysłu filmowego, dowiemy się wkrótce, gdy zostaną ogłoszone nominacje. Mocnymi kontrkandydatami „Zimnej wojny” są m.in. filmy „Roma” czy „Shoplifters” . Oto pełna shortlista filmów.

"Shoplifters" - Japonia

Japoński dramat na podstawie scenariusza Hirokazu Kore-eda i w jego reżyserii. W rolach głównych na ekranie zobaczymy Lily Franky i Sakura Ando. Produkcja opowiada o rodzinie, która regularnie dokonuje kradzieży sklepowej, by poradzić sobie z życiem w ubóstwie. Film miał premierę 13 maja 2018 roku na Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie zdobył Złotą Palmę. Wcześniej produkcja otrzymała też nagrodę Asia Pacific Screen Award za najlepszy film fabularny. Ma także na swoim koncie nominację do Złotego Globu w kategorii "najlepszy film obcojęzyczny".



"Roma" - Meksyk

Dramat w reżyserii Alfonso Cuarona, w którym zagrali m.in. Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa, Enoc Leaño i Daniel Valtierra. Akcja filmu osadzona jest we wczesnych latach 70. XX wieku i jest po części autobiograficzną opowieścią o wychowaniu Cuarona w Meksyku. Tytuł jest nawiązaniem do Colonia Roma, dzielnicy w Meksyku. Od 14 grudnia 2018 roku film możemy oglądać na Netflixie.



"Sny wedrownych ptaków" - Kolumbia

Dramat kryminalny w reżyserii Cristiny Gallego i Ciro Guerra. Podczas marihuanowej bonanzy, która zapoczątkowała handel narkotykami w Kolumbii, Rapayet i jego rodzina angażują się w walkę, by kontrolować biznes. To kończy się niszczeniem ich życia i kultury. Film osadzony jest w pod koniec lat 60. i na początku 70. Jest podzielony na pięć rozdziałów: "Dzika trawa", "Groby", "Dobrobyt". "Wojna i Limbo".



"The Guilty" - Dania

Duński thriller wyreżyserowany przez Gustava Mollera. Film opowiada o policjancie, którzy odpowiada na wezwanie ze strony porwanej kobiety. Po tym rozpoczyna się wyścig z czasem.



"Never Look Away" - Niemcy

Niemiecki dramat w reżyserii Floriana Henckela von Donnersmarcka. Artysta Kurt Barnert ucieka z Niemiec Wschodnich do Niemiec Zachodnich, jednak wciąż prześladują go wspomnienia jego dzieciństwa pod rządami nazistów i reżimu NRD.



"Ajka" - Kazahstan

Rosyjsko-kazachstański dramat. W Cannes Samal Yeslyamova, która jest odtwórczynią głównej roli, zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki. Film opowiada o biednej kobiecie, która nie ma pracy i stara się wychować dziecko.



"Capernaum" - Libia

Dramat napisany i wyreżyserowany przez Nadine Labaki. Film otrzymał 15-minutową owację na stojąco po premierze w Cannes 17 maja 2018 roku. Podczas odbywania pięcioletniego wyroku za brutalne przestępstwo, 12-letni chłopiec pozywa rodziców za zaniedbanie.



"Burning" - Korea Południowa

Dramat z 2018 roku w reżyserii Lee Chang-donga, który już po raz trzeci startuje w tej kategorii. W filmie występują między innymi Yoo Ah-in, Steven Yeun i Jeon Jong-seo. Produkcja oparta jest na opowiadaniu "Barn Burning" Harukiego Murakamiego. To pierwszy film koreański, który trafił na shortlistę do Oscara. Jong-su spotyka dziewczynę, która w przeszłości była jego sąsiadką. Ta prosi go, aby zaopiekował się jej kotem podczas gdy ona wyjedzie w podróż do Afryki. Po powrocie przedstawia Jong-su Bena - tajemniczego faceta, którego tam poznaje. Ten wyznaje im swoje sekretne hobby.Czytaj także:

