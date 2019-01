Dajecie znajomym hasło do Netfliksa? Sztuczna inteligencja ma wyszukiwać nieuczciwych użytkowników

Odbywające się w Las Vegas targi Consumer Electronics Show (CES) to największa tego typu impreza na świecie. Nic dziwnego więc, że to właśnie tam firma Synamedia pokazała rewolucyjny dla branży wideo na żądanie algorytm. Stworzona przez programistów sztuczna inteligencja ma ukrócić proceder nielegalnego korzystania z dostępu do platform takich jak Netflix czy HBO GO.

Przypomnijcie sobie, ile razy byliście świadkami podobnego schematu: ktoś zdradza jednej zaufanej osobie swoje hasło do Netfliksa lub innej podobnej usługi, a później odkrywa, że korzystają z niego dziesiątki innych użytkowników. Jak szacują analitycy z Parks Associates, tego typu praktyki do 2021 roku pozbawią branżę wideo na życzenie ponad 10 miliardów dolarów.

Wyliczenia ośrodka Magid pokazują także, że proceder użyczania swojego hasła jest całkiem powszechny. W młodszych grupach wiekowych wynosi on nawet koło 26 proc. użytkowników serwisów streamingowych. To właśnie w oparciu o te wyliczenia powstało narzędzie o nazwie Synamedia Credentials Sharing Insight.

Koniec z użytkownikami oglądającymi za darmo bez naszej zgody

Zaprezentowany na targach algorytm ma śledzić nie tylko niewłaściwe wykorzystanie w przypadku pojedynczych użytkowników, ale także zauważać operacje na dużą skalę, polegające na kradzieży dostępu do portali SVOD. Dzięki niemu operatorzy mają zyskać większą kontrolę nad tym, ilu dokładnie użytkowników może korzystać z ich usług.

Opisywany program pozwoli to ukrócić proceder nieskończonego przekazywania dalej kont, a jednocześnie nie uderzy w rodziny, które dzielą się dostępem do Netfliksa, HBO GO czy Amazon Prime. Sztuczna inteligencja będzie potrafiła odróżnić, czy oglądamy film u siebie w mieszkaniu, czy na wakacjach oraz zauważy, gdy do konta będzie logować się np. dorosłe dziecko, mieszkające już u siebie, czy też ktoś znajomy spoza rodziny.

