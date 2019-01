Nowy, darmowy portal z filmami i serialami online. Jest powiązany z „amerykańskim Filmwebem”

Jeżeli nie słyszeliście wcześniej o czymś takim jak IMDb, to najłatwiej opisać tę witrynę, jako amerykańską wersję naszego filmweb.pl. Do tej pory była to ogromna baza informacji o filmach i aktorach, która pozwalała na ocenianie obejrzanych produkcji, a także podawała najnowsze informacje z branży. Teraz dodano do tego jeszcze opcję oglądania filmów i seriali bezpośrednio na portalu.

Za projektem pod nazwą Freedive stoi Amazon, jednak ma to być odrębna od Amazon Prime Video platforma. W przeciwieństwie do znanego już także w Polsce serwisu spółki, na Freedive mają pojawiać się reklamy. Usługa ta została na razie uruchomiona jedynie w Stanach. Na urządzeniach Amazon Fire TV jest ona darmowa. Można korzystać z niej zarówno w pakiecie z Amazon Prime, jak i osobno – za pośrednictwem Fire TV oraz online.

Z jakimi tytułami zaczyna Freedive?

W pierwszych dniach funkcjonowania Freedive udostępnia takie programy oryginalne, jak „Jack Ryan” i „The Marvelous Mrs. Maisel”. Poza tym w ofercie znalazły się takie seriale, jak „Fringe: Na granicy światów”, „Herosi”, „Kawalerskie życie” i „Bez śladu”. Z filmów wymienia się m.in. „Memento”, „Iluzjonistę”, „Foxcatcher” i „Ostatniego samuraja”.

– Użytkownicy już teraz polegają na IMDb w celu odkrywania nowych filmów i programów TV i decydują, które z nich oglądać – podkreślał założyciel i prezes firmy Col Needham. – Dzięki startowi IMDb Freedive będą teraz mogli także oglądać filmy i programy na IMDb i wszystkich urządzeniach Amazon Fire TV za darmo – dodawał. Kolejnym krokiem rozwoju platformy ma być opcja oglądania filmów na urządzeniach mobilnych oraz wzbogacanie bazy o nowe tytuły.

