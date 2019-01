Córka R. Kelly'ego przerywa milczenie po dokumencie o jej ojcu. „To potwór. Dorastałam w tym domu”

20-latka podkreśliła, że nie widziała swojego ojca od lat. Nazwała go też „potworem” i „okropnym ojcem” . Buku wyraziła poparcie dla wszystkich kobiet, które twierdzą, że są ofiarami jej oja i wyjaśniła, dlaczego czekała tak długo, aby wypowiedzieć się w tej sprawie. Zaznaczyła, że było jej bardzo trudno pogodzić się z tym, o czym sie dowiedziała. „Przetworzenie tego wszystkiego było dla mnie bardzo rudne. A co dopiero, aby zebrać właściwe słowa, aby wyrazić to, co czuje” – wyjaśniła. Dodała, że do tej pory nie chciała rozmawiać o swoim życiu osobistym w mediach społecznościowych, jednak ze względu na to, co się dzieje, nie ma wyboru. „Ten potwór, o którego mnie pytacie, to jest mój ojciec. Dobrze wiem, kim on jest. Dorastałam w tym domu. Mój wybór, aby o nim mówić wynika z tego, że mam nadzieję, że to przyniesie mi jakieś ukojenie” – napisała dalej. Podziękowała też za wsparcie dla niej i jej rodziny w ubiegłym roku. „Chciałabym, żebyście wszyscy zrozumieli, że słowo” zdruzgotana „ jest niedopowiedzeniem. Modlę się za ofiary i ich rodziny, które zostały dotknięte przez poczynania mojego ojca” – czytamy.

Dokument „Surviving R Kelly” , który oglądać mogli widzowie na kanale Lifetime, eksponował szczegóły znęcania się fizycznego i emocjonalnego nad kobietami przez piosenkarza, znanego przede wszystkim z hitu „I belive I can fly” . W dokumencie podano, że wokalista R&B zaangażowany jest w tworzenie „kultu” , w którym utrzymywał w niewoli kobiety, wbrew ich woli. Program zawiera szereg wywiadów, m.in. z Johnem Legendem, który zaznacza, że wierzy w świadectwa kobiet. Wypowiadają się ponadto m.in. Jada Pinkett Smith, Chance the Rapper, Ne-Yo, JoJo czy Meekirm Mill. Udziału w produkcji odmówiły natomiast m.in. Lady Gaga, Celine Dion, Erykah Badu, Jay-Z czy Dave Chappelle. Wypowiada się także była żona muzyka Drea Kelly. – Kiedy wzbierała w nim agresja, jego źrenice się rozszerzały, a ramiona zaokrąglały. Mówiłam wtedy, że jest jak kobra (...) Stałam na balkonie i rozważałam samobójstwo. Wtedy uświadomiłam sobie, że mam dość – mówi.