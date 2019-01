Natalia Avelon. Kim jest wrocławianka, która pokochali Niemcy?

Natalia Avelon przyjechała do Niemiec wraz z rodziną w latach 80. Miała 9 lat i nie znała języka. Scena, teatr i taniec interesowały ją od najmłodszych lat. I tak już zostało. Została aktorką i wokalistką.

Przełomową rolą okazała się ta w niemieckojęzycznym filmie „Das Wilde Leben”. Do filmu nagrano cover przeboju „Summer Wine”, który trafił w Niemczech na czołówki list przebojów. O swojej drodze do sukcesu oraz o miłości do filmu i muzyki Avelon opowiedziała w „Dzień Dobry TVN” . Na scenie programu wykonała także piosenkę „Summer Wine” .