Żona Cezarego Pazury o plakacie z mężem: Wygląda jak po kilku nieudanych operacjach plastycznych

„Cóż mam napisać... Tragedia... Dwa zdjęcia i tak różne oblicza. Mimo, iż dałam produkcji znać, że chyba przesadzono z ilością Photoshopa, to dostałam w odpowiedzi, że tylko wygładzono skórę... Mój Mąż wygląda jak po kilku nieudanych operacjach plastycznych” – napisała w mediach społecznościowych Edyta Pazura, publikując plakat reklamujący film „Diablo. Wyścig o wszystko” i fotografię męża bez retuszu.

W dalszej części wpisu analizowała, dlaczego w życiu publicznym, tak bardzo zabiega się o zachowanie młodego wyglądu. „Zastanawiam się po co zatrudniać dojrzałych aktorów, skoro się ich potem prasuje i robi z nich karykatury. Ostatnio usłyszałam, że mogłabym sobie w końcu coś zrobić z tymi zmarszczkami wokół oczu”.. – napisała na Instagramie. Edyta Pazura stwierdziła, że retusz zdjęć pozbawia charakteru. „Przykre to strasznie, że pozbywamy się u mężczyzn tego, co tak naprawdę mężczyznami ich czyni. Każda zmarszczka opowiada historie naszego życia, ale przede wszystkim jest znakiem dojrzałości i według mnie nadaje mężczyźnie sznytu” – czytamy. Dodała także, że stworzenie filmu to „wysiłek setek osób i jak widać tę prace, można zniszczyć jednym, przekombinowanym zdjęciem”.

„Co oni zrobili Czarkowi?”, „W pierwszym momencie chciałam zapytać kim jest ten Pan, który wydaje się być tylko podobnym do Pana Cezarego”, „Z przystojnego faceta zrobili hobbita” – pisali internauci. To tylko nieliczne komentarze, które zamieścili użytkownicy mediów społecznościowych, popierając opinię Edyty Pazury.

O czym jest film „Diablo. Wyścig o wszystko"?

Siostra głównego bohatera musi przejść kosztowną operację za granicą. „Chcąc zdobyć potrzebne środki, chłopak postanawia brać udział w nielegalnych rajdach. Talent i brawurę młodego kierowcy zauważa Max – wpływowy gangster, który daje młodemu szansę zagrania o najwyższą stawkę. Proponuje mu udział w nielegalnym wyścigu, który niejeden kierowca przypłacił już kalectwem, a nawet życiem. Nagrodą jest tytuł „Diablo” i kilkaset tysięcy euro” – czytamy w opisie filmu.

Kuba postanawia wziąć udział w nielegalnym wyścigu, wkraczając tym samym w „niebezpieczny świat pełen wielkich pieniędzy, pięknych kobiet i szemranych interesów” . Poznaje też Ewę, która również bierze udział w wyścigu. „Wkrótce na jaw wychodzi prawdziwa tożsamość dziewczyny. Od tej pory udział w rajdzie nie będzie już jedynym zagrożeniem dla jego życia” – dodano w opisie.

W rolę Kuby wcieli się Tomasz Włosok znany m.in. z „Podatku od miłości”, „Powidoków” czy serialu „1983”. Na ekranie zobaczymy także Cezarego Pazurę, Mikołaja Roznerskiego, Katarzynę Figurę, Rafała Mohra i Karolinę Szymczak.