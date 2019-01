Trzeci sezon „True Detective” już w HBO. Tymczasem Mahershala Ali zgarnia nagrodę za „Green Book”

Posiadacz Oscara (za „Moonlight”) Mahershala Ali to odtwórca głównych ról zarówno w najnowszej odsłonie serii „True Detective” („Detektyw”), jak i w filmie „Green Book”. W nocy z niedzieli na poniedziałek 14 stycznia rola Dona Shirleya w „Green Booku” przyniosła mu kolejną nagrodę: Critics' Choice Award dla Najlepszego Aktora Drugoplanowego. Po Złotym Globie i dziesiątkach wyróżnień wszystko wskazuje na to, że Mahershala Ali zmierza prosto po kolejnego Oscara. Jako tytułowy „Detektyw” w trzecim sezonie serialu HBO już teraz zbiera doskonałe recenzje. W „Green Booku” zobaczymy go 8 lutego.

„True Detective”

W trzecim sezonie serialu „Detektyw” Mahershala Ali próbuje przywrócić splendor tej cenionej zwłaszcza za pierwszą część serii. Aktor wcieli się w stróża prawa, który będzie starał się rozwiązać zagadkę makabrycznej zbrodni popełnionej w hrabstwie Ozark w Arkansas. Dziwne morderstwo na terenie Kalifornii łączy losy trojga przedstawicieli prawa oraz kryminalisty. Pierwsze dwa odcinki trafiły już na HBO GO. Kolejne będą pokazywać się w HBO co poniedziałek o 3 w nocy i 20:10. Czy aktor na topie pomoże serialowi powtórzyć sukces pierwszego sezonu?

„Green Book”

„Green Book” to historia zainspirowana prawdziwą przyjaźnią. Grany przez Alego wybitny muzyk jazzowy zatrudnia jako swojego szofera byłego bramkarza z nowojorskiego klubu nocnego (w tej roli Viggo Mortensen) i wspólnie wyruszają w trasę koncertową. Wyprawa na Głębokie Południe USA da początek niewiarygodnej przyjaźni, która połączy dwa z pozoru nieprzystające do siebie światy.

„Milszy niż Dalajlama”

Ali razem z Viggo Mortensenem w „Green Booku” tworzą duet na miarę klasyków kina, na przemian bawiąc i wzruszając. I udowadniają, że istnieją przyjaźnie, które są w stanie połączyć dwa zupełnie różne światy. – To jedyny człowiek, jakiego znam, który jest milszy, niż Dalajlama – tak przedstawił Mahershalę reżyser „Green Booka” Peter Farrelly tuż przed premierową projekcją na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Wielu potwierdza, że mówi prawdę. Kiedy Farrelly zaproponował mu udział w filmie, Mahershala właśnie otrzymał Oscara za rolę drugoplanową w „Moonlight”, pracował na planie serialu i filmu „Ukryte działania” oraz podpisał kontrakt z HBO na główną rolę w kolejnym sezonie „Detektywa”. – Był bardzo zajęty – zapewnia Farrelly. – Jednak bardzo mi na nim zależało. Pojechałem do niego. Zaczęliśmy rozmawiać i stał się cud. Zgodził się – opowiadał.

Alego zaintrygowała w Donie Shirleyu enigmatyczność tej postaci. – Tym, co mnie przyciągnęło, był niezwykle złożony, skomplikowany, barwny charakter i osobowość Dona – tłumaczy Mahershala. – Myślę, że publiczność od razu wyczuje, że on nie pasuje do żadnego ze światów – przekonuje Mahershala. – Był świetnie wykształcony, niezwykle oczytany, znał języki obce, mieszkał i studiował w Rosji i w Anglii. Jako Afroamerykanin budził zdumienie, grając muzykę klasyczną. Nie rozumiano, dlaczego nie gra muzyki popularnej, utożsamianej z Afroamerykanami – opowiadał.

Mahershala Ali

Dla Mahershali Alego początkiem prawdziwej popularności była uhonorowana Nagrodą Emmy rola Remy’ego Dantona w serialu Netflixa „House of Cards”. Zagrał również w serialu „Luke Cage” i filmie „Ukryte działania”. Dwa lata temu odebrał Oscara za drugoplanową rolę w filmie Barry’ego Jenkinsa „Moonlight”. Jest duża szansa na to, że „Green Book”, film, który podbił już serca publiczności na całym świecie, przyniesie mu kolejną oscarową statuetkę.

