John Legend obchodził 40 urodziny. Jego żona opublikowała zaskakującą sondę na Twitterze

John Legend to piosenkarz, który zyskał popularność na całym świecie dzięki przebojom takim jak „All of me” czy „You and I”. Od 2013 roku jest mężem Chrissy Teigen. Para ma dwójkę dzieci. W grudniu muzyk obchodził 40 urodziny. I tu pojawił się problem…

Chrissy Teigen za pośrednictwem mediów społecznościowych zwróciła się do fanów o pomoc. Nie mogła się zdecydować… w jaki sposób ubrać synka na spóźnioną - zorganizowaną w ubiegłą sobotę imprezę urodzinową jego taty. „Potrzebuję pomocy w sprawie ubrania dla mini-Johna, Który wybrać?” – napisała. Teigen opublikowała również w mediach społecznościowych dwa zdjęcia, na których widać chłopca w różnych strojach. Tradycyjny czarny elegancki zestaw z białymi elementami czy biały z czarnymi detalami? To był dylemat, przed którym stanęła modelka. W jego rozwiązaniu pomogli internauci.

Warto przypomnieć, że żonę piosenkarza na Twitterze obserwuje prawie 11 milionów osób. W sondzie zagłosował niemal milion użytkowników. 65 proc. głosujących stwierdziło, że chłopiec lepiej prezentuje się stroju z przewagą bieli.

