Polka Natalia Safran robi karierę w Hollywood! Ostatnio zagrała w „Aquamanie”

W "Aquamanie" Polka wcieliła się w postać Królowej Riny. Na swoim Instagramie pokazywała proces charakteryzacji, która za każdym razem zajmowała aż pięć godzin. – Królowa Rina, którą gram w filmie, na swoich łuskach ma też spektakularne zdobienia. Zostały wykonane w skórze ryby sprowadzonej z brazylijskiej Amazonii, przez parę znanych brytyjskich artystów (...). Bardzo cieszy mnie światowy sukces filmu. Zwłaszcza, że włożyliśmy w niego wszyscy tyle wysiłku. Po długiej, intensywnej preprodukcji, rozpoczęliśmy trwające ponad pół roku zdjęcia na Złotym Wybrzeżu w Australii, a potem przez kolejnych dziesięć miesięcy nad filmem pracowały liczne ekipy VFX – mówiła Safran w jednym z wywiadów.

Natalia Safran w latach 80. wygrała konkurs piękności Miss Wielkopolski, po którym rozpoczęła karierę modelki. Wyjechała do Francji, a później do Los Angeles i tam wyszła za mąż za amerykańskiego producenta filmowego Petera Safrana. Safran wydała też album „High Noon” , a piosenka „Hej Ty” znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu z Renee Zellweger „Za jakie grzechy” .

