Al Pacino po raz pierwszy zagra w serialu. Wcieli się w „łowcę” nazistów

Współczesne kino przyzwyczaiło nas do tego, że aktorzy występują zarówno w filmach, jak i serialach. Al Pacino jest jednak doskonałym przykładem na to, że można być cenionym aktorem, nie występując przy tym na małym ekranie. Nie oznacza to, że gwiazdor nie lubi wyzwań, a juz wkrótce będzie mógł sprawdzić się przy pracy nad serialem.

Jak podaje serwis Deadline, Al Pacino dołączył do obsady serialu „The Hunt”. Premiera 10-odcinkowej produkcji zamówionej przez Amazona nastąpi w przyszłym roku. Fabuła będzie osadzona w latach 70. ubiegłego stulecia, a głównymi bohaterami staną się „łowcy” nazistów, którzy na terenie Stanów Zjednoczonych wyszukują, a następnie doprowadzają przed wymiar sprawiedliwości niemieckich zbrodniarzy wojennych. Członkowie organizacji „The Hunt” odkrywają, że w ich ojczyźnie przebywają setki nazistów, którzy planują utworzenie Czwartej Rzeszy. Kogo zagra Al Pacino? Jedną z postaci będzie młody „łowca” Jonah Heidelbaum, który dołącza do organizacji, by w ten sposób odnaleźć morderców swojej babci. Jego mentorem staje się doświadczony członek grupy „The Hunt”. W tej właśnie roli zobaczymy Ala Pacino. Będzie to debiut doświadczonego aktora w serialu. Producentem wykonawczym serialu jest Jordan Peele, który ma na swoim koncie Oscara za film „Uciekaj”. Za scenariusz odpowiada z kolei David Weil. U boku Ala Pacino wystąpi m.in. Logan Lerman, znany widzom z ról w takich filmach jak „Charlie”, „Furia” czy „Noe:Wybrany przez Boga”. Czytaj także:

