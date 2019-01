Apel Dody po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Artyści zgłaszają się do pomocy w inicjatywie

Doda zamieściła najpierw kawałek teledysku do swojej piosenki, nagranej jeszcze w ramach zespołu Virgin i zatytułowanej „Znak pokoju” . Później wyjaśniła, że nagrywa wiadomość zmotywowana ostatnimi sytuacjami, tragicznymi zdarzeniami i tym, co piszą do niej jej fani. – Kiedy odsłuchałam tej piosenki „Znak pokoju” , zrozumiałam, że napisałam ten tekst 15 lat temu i przez te 15 lat nic się nie zmieniło, a wręcz pogorszyło – mówi. Następnie artystka wystosowała prośbę do wszystkich artystów. – Słuchajcie, może zrobimy coś wspólnie w duchu tego utworu „Znak pokoju” – przekażmy sobie znak pokoju, zjednoczmy wszystkich naszych fanów. Zróbmy wspólny koncert, ale nie na zasadzie, że telewizja organizuje i płaci artystom, żeby wystąpili i wynajmuje nas na wykon, tylko zróbmy coś tak od siebie, sami – zaznaczyła.

Dodała, że każdy artysta powinien wyjść i opowiedzieć swoje historie związane z hejtem i przemocą w internecie. – Myślę, że możemy tym pomóc młodym ludziom, swoim fanom, ale przede wszystkim, jako artyści, zrobić kawał dobrej roboty. Przecież po to jesteśmy – my mamy ludzi godzić, jednoczyć w kontrze do całego świata polityki i tych plotek, hejtów w necie. To też na nas się najbardziej odbija, ale też powinniśmy temu najbardziej stawić czoło – zaznaczyła.

Doda zaapelowała, aby inni, chętni do współpracy przy tym przedsięwzięciu artyści, odzywali się do niej i dawali jej znać. – Czekam na wasze odpowiedzi – dodała. Po jakimś czasie Doda nagrała kolejne wideo, w którym zaznacza, że „teraz wpadła na najlepszy pomysł” . – Wyciągam rękę do Edyty Górniak, do Justyny Steczkowskiej i do wszystkich dziewczyn, które za mną nie przepadają. z branży. Dziewczyny pokażmy, że jesteśmy dorosłe, że są ważniejsze idee, że jesteśmy ponad to. Pokażmy naszym fanom, że ludzie mogą w cywilizowany sposób walczyć o dobre idee, razem – podkreśliła. – To jest najlepszy moment, żeby pokazać, że zgoda buduje nie zgoda rujnuje – dodała.

Później zamieściła na swoim profilu zdjęcie – czarne tło opatrzone białym hasłem #artyściprzeciwnienawiści.

Na apel Dody odpowiedzieli już m.in. Patrycja Kazadi, Iwona Węgrowska, Dawid Kwiatkowski, Aleksander Milwiw-Baron, Magda Steczkowska, Adam Stachowiak, zespół Enej, Gromee, Dorota Gardias, Ramona Rey czy Kasia Cerekwicka.