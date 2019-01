Joanna Kulig zagra w zagranicznym serialu. Jest już zwiastun

Abonenci Amazon Prime Video już od marca będą mogli obejrzeć serial „Hanna”, który jest telewizyjną wersją filmu Joe'go Wrighta z 2011 roku o tym samym tytule. Jak podaje serwis Variety, będzie to historia nastolatki o niesamowitych zdolnościach, które nabyła za sprawą swojego ojca, byłego agenta CIA. Siła oraz sprawność żołnierza mają uczynić ją perfekcyjnym mordercą.

„Bardzo mi się to podobało”

Na ekranie obok Mireille Enos, Joela Kinnamana czy Esme Creed-Miles zobaczymy Joannę Kulig. Polska aktorka opowiedziała o swojej roli w rozmowie z „Tele Tygodniem”. – Wcieliłam się w mamę głównej bohaterki, Joannę. Gdy to usłyszałam, byłam zaskoczona – Jak to, mam zagrać matkę? Okazało się, że w retrospekcjach. Moim partnerem był Joel Kinnaman. Mieliśmy skomplikowane sceny pościgów. Muszę przyznać, że bardzo mi się to podobało – przyznała Kulig.

Za reżyserię serialu odpowiada Sarah Adina Smith. Scenariusz napisał David Farr, a producentami wykonawczymi są Becky Clements oraz Marta Adelstein.

