TVP szykuje nowe taneczne show. Jedną z gwiazd będzie Popek?

Jak podaje „Fakt”, TVP w wiosennej ramówce umieści program „Dance, Dance, Dance”, którego format powstał w Holandii. Uczestnicy show zmierzą się z układami tanecznymi znanymi z teledysków. „Super Express” przekazał z kolei, że w programie obok profesjonalnych tancerzy wystąpią znane osoby. Celebryci sprawdzą swoich sił także w solowym tańcu.

„Budzi zainteresowanie widzów”

Nieoficjalnie przekazano, że jedną z gwiazd „Dance, Dance, Dance” ma być Popek. Raper jest już oswojony z występami na parkiecie, a po zajęciu trzeciego miejsca w ostatniej edycji „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” jego popularność wzrosła. – Pokazał, że świetnie radzi sobie na parkiecie, a do tego budzi zainteresowanie widzów – powiedziała w rozmowie z „SE” osoba pracująca przy produkcji programu.

Występy uczestników będą oceniane przez jury. Tam według wstępnych informacji zasiądą m.in. Agnieszka Kaczorowska i Ewa Chodakowska.Prowadzącą show ma z kolei zostać Marcelina Zawadzka.

Popek politykiem?

O Popku stało się ostatnio głośno za sprawą gospodarczego manifestu swojego ugrupowania, które zamieścił w sieci. – Dobrze zarządzany kraj, w interesie Polek i Polaków, a nie banków i korporacji, jest w stanie i powinien zapewnić dostateczne życie Polakom – słyszymy w nagraniu, które pojawiło się na portalu Youtube. Popek stojąc pod Ministerstwem Finansów stwierdza, że receptą na to ma być zastosowanie nowoczesnej teorii monetarnej MMT, która obala kłamstwa ekonomistów głównego nurtu i zapewnia nowe rozwiązania. Raper podkreślił, że twórcą tej koncepcji jest Warren Mosler, główny doradca jego partii. Mosler to amerykański ekonomista i inżynier, założyciel Mosler Automotive i współzałożyciel Centre of Full Employment and Equity na Uniwersytecie Missouri w Kansas. Przez blisko 30 lat był pracował na Wall Street. W dalszej części nagrania pojawił się Mosler, który złożył Polakom życzenia noworoczne i zapewnił, że już nie może doczekać się spotkania na kongresie partii Popka, który ma się odbyć na wiosnę.