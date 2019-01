Jest odzew na apel Dody. Kto wystąpi na koncercie „Artyści przeciw nienawiści”?

Chociaż data oraz miejsce koncertu „Artyści przeciw nienawiści” nie są jeszcze znane, to na liście uczestników znalazło się już kilkadziesiąt osób. Inicjatywę Dody poparli tacy artyści jak Grzegorz Hyży, Margaret, Ewelina Lisowska, Katarzyna Nosowska, Łukasz Zagrobelny czy zespół Bajm. Na liście znalazły się także inne znane osoby. Na koncercie chcą pojawić się m.in. Maffashion, Dorota Gardias czy Magda Gessler. Listę nazwisk artystów, którzy zgłosili się do tej pory zaprezentowało Radio Zet. Pełne zestawienie powinno pojawić się w przyszłym tygodniu i zostanie upublicznione przez Dodę.

Kto zgłosił chęć uczestnictwa w koncercie „Artyści przeciw nienawiści”?

Dawid Kwiatkowski



Grzegorz Hyży



Margaret



Ania Karwan



Lanberry



Ola Nizio



Mateusz Ziółko



Stanisław Karpiel-Bułecka



Ewelina Lisowska



Ramona Rey



Aleksandra Szwed



Weronika Juszczak



Sarsa Markiewicz



Leszek Stanek



Halina Mlynkova



Sara Chmiel



Maffashion



Julia Wieniawa



Grzegorz Skawiński



Adam Stachowiak



Marta Bijan



Katarzyna Nosowska



Magda Gessler



Madox



Iwona Węgrowska



Mela Koteluk



Łukasz Zagrobelny



Adrian Kowalski



Magda Steczkowska



Patrycja Kazadi



Cleo



Filip Lato



Natalia Szroeder



Dorota Gardias



Magdalena Tul



Tomasz Torres



Sylwia Lipka



Saszan



Artur Chamski



Jeremi Sikorski



Iga Krefft



Baron z Afromental



Olga Szomańska



Antek Smykiewicz



Bajm



BOKKA



Red Lips



Zouzy



Sabina Jeszka



Clödie



Rafał Szatan



Kacper Gołda



Inicjatywa Dody

Doda zamieściła najpierw kawałek teledysku do swojej piosenki, nagranej jeszcze w ramach zespołu Virgin i zatytułowanej „Znak pokoju”. Później wyjaśniła, że nagrywa wiadomość zmotywowana ostatnimi sytuacjami, tragicznymi zdarzeniami i tym, co piszą do niej jej fani. – Kiedy odsłuchałam tej piosenki „Znak pokoju”, zrozumiałam, że napisałam ten tekst 15 lat temu i przez te 15 lat nic się nie zmieniło, a wręcz pogorszyło – mówi. Następnie artystka wystosowała prośbę do wszystkich artystów. – Słuchajcie, może zrobimy coś wspólnie w duchu tego utworu „Znak pokoju” – przekażmy sobie znak pokoju, zjednoczmy wszystkich naszych fanów. Zróbmy wspólny koncert, ale nie na zasadzie, że telewizja organizuje i płaci artystom, żeby wystąpili i wynajmuje nas na wykon, tylko zróbmy coś tak od siebie, sami – zaznaczyła.

Dodała, że każdy artysta powinien wyjść i opowiedzieć swoje historie związane z hejtem i przemocą w internecie. – Myślę, że możemy tym pomóc młodym ludziom, swoim fanom, ale przede wszystkim, jako artyści, zrobić kawał dobrej roboty. Przecież po to jesteśmy – my mamy ludzi godzić, jednoczyć w kontrze do całego świata polityki i tych plotek, hejtów w necie. To też na nas się najbardziej odbija, ale też powinniśmy temu najbardziej stawić czoło – zaznaczyła.

