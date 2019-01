Jesteś fanem „Milionerów”? Sprawdź się i odpowiedz na pytania za milion

„Milionerzy” to niezwykle popularny na całym świecie teleturniej. Jego polską edycję prowadzi Hubert Urbański na antenie telewizji TVN. Główną nagrodą jest 1 milion złotych. Do tej pory padła ona tylko dwukrotnie – w 2010 roku zwycięzcą został Krzysztof Wójcik a w 2018 Maria Romanek. Zebraliśmy dla was niektóre z pytań za milion, które przez lata pojawiały się w programie. Czy wygrałbyś główną nagrodę? Sprawdź się.