Sekielski nakręcił film o pedofilii w kościele. Podano datę premiery

Jak podaje portal Wirtualne Media, premiera filmu została zaplanowana na 11 maja. Dokument zostanie udostępniony za darmo na YouTubie, dzięki czemu będą mogli zobaczyć go wszyscy internauci. Tego samego dnia mają się odbyć także pokazy prasowe oraz dla patronów, którzy wsparli Sekielskiego przy realizacji projektu. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że wcześniej odbędzie się specjalna projekcja dla osób, które będzie można zobaczyć w filmie, a więc ofiar księży pedofilów, którzy opowiedzieli przed kamerami swoją historię.

Sekielski mówi o sukcesie zbiórki...

W sobotę 5 stycznia Tomasz Sekielski zamieścił na portalu Youtube blisko 4-minutowe nagranie. Ogłosił w nim pomyślne zakończenie zbiórki pieniędzy na swój film dokumentalny, którego tematem jest pedofilia w polskim Kościele. Jako że finansowania odmówiły mu duże stacje telewizyjne, dziennikarz musiał sięgnąć po crowdfunding – całą kwotę w wysokości 450 tysięcy złotych wpłacili zainteresowani jego projektem internauci.

...i ogłasza kolejną

Dziennikarz nie zamierza spoczywać na laurach i już teraz ogłosił temat swojego kolejnego projektu. W krótkim nagraniu na Youtube poinformował, że będzie to film na temat afery SKOK-ów, czyli Spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. „Afera SKOK-ów to największa afera finansowa ostatnich lat, do tej pory kosztowała nas ponad 4 miliardy 300 milionów złotych. Masowe oszustwa, wyłudzenia, wymuszenia a nawet próba zabójstwa (...) Rządząca obecnie w Polsce ekipa nie jest zainteresowana ujawnieniem pełnej prawdy na temat SKOK-ów. Powód? Prawo i Sprawiedliwość przez lata chroniło spółdzielcze kasy przed ściślejszym nadzorem finansowym ze strony państwa. Ciekawe co kierowało politykami PiS-u, kto pociągał za sznurki w tej sprawie i jakie sekrety skrywa milioner oraz wpływowy senator Grzegorz Bierecki?” – napisał Tomasz Sekielski.

