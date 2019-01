Zagraniczne reality show nakręcone w Polsce. „Nieustraszone dwudziestolatki” odwiedziły Tatry

Celem show „Nieustraszone dwudziestolatki” była integracja 11 artystek girlsbandu Rocket Girls 101 i sprawdzenie uczestniczek w ekstremalnych warunkach – najpierw na pustyni, a później w wysokich, ośnieżonych górach. I właśnie ta druga część kręcona była w polskich Tatrach. Chińskie celebrytki odbyły wędrówkę w pięknej scenerii polskich gór. Część zdjęć kręcona była m.in. nad Morskim Okiem. Górska przygoda zespołu muzycznego z Chin zakończyła się w Zakopanem, gdzie uczestniczki świętowały wspólny sukces w tradycyjnej góralskiej gospodzie. – Chiny to jeden z rynków, z którego w ostatnich latach notujemy największy wzrost przyjazdów turystów zagranicznych. Wpływ na te wyniki mają nie tylko bezpośrednie połączenia lotnicze, lecz także tego typu akcje promocyjne – mówi Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

„Nieustraszone dwudziestolatki” to program rozrywkowy wyprodukowany przez Tencent Video – jedną z najważniejszych platform zakupowych w Chinach i serwis streamingowy, pod kierownictwem znanego reżysera Xie Dikui. W skład ekipy filmowej wchodziło ponad 140 osób, co sprawia, że jest to nie tylko pierwszy chiński reality show nakręcony w Polsce, ale również największe chińskie przedsięwzięcie tego typu w Europie. Liderka zespołu Rocket Girls 101 – Yang Chaoyue, jest obecnie niekwestionowaną królową chińskich kanałów social media, z ogromną bazą wiernych fanów. Widzowie mogli poznać ją po raz pierwszy w poprzedniej produkcji Tencent Video – „Tworząc grilsband 101”, która osiągęła oglądalność ponad 4,47 mld wyświetleń. Odcinki programu, w których artystki zdobywają polskie Tatry i zwiedzają Zakopane zostaną wyemitowane na platformie Tencent Video o 20:00 co niedzielę, zaczynając od 17 lutego 2019 r.

