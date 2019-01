Polski aktor robi karierę w Hollywood! Wystąpił w „Grze o Tron”, zobaczymy go w nowych „Gwiezdnych Wojnach”?

Aktor od lat mieszka w Poznaniu, gdzie gra w Teatrze u Przyjaciół. Niedługo zobaczymy go w ostatniej odsłonie kultowego serialu „Gra o Tron” , którego premiera zaplanowana jest na kwiecień 2019 roku. Jak przyznaje, to właśnie po tej roli, zaczęło być o nim głośno. Posypały się propozycje. – Po tej roli irlandzcy producenci zaczęli często się ze mną kontaktować, chcieli mnie zaangażować do ról w serialach powstających na Zielonej Wyspie, ale mój angaż w Irlandii związany byłby z przeprowadzką, na którą nie jestem jeszcze gotowy – komentuje Paweł Sakowski.

Teraz pojawiły się doniesienie, że aktor rozważany jest do zagrania roli w tak kasowych produkcjach, jak nowa odsłona przygód Indiany Jonesa czy kolejny epizod „Gwiezdnych Wojen” . – Mogę jedynie powiedzieć, że faktycznie pojawiły się propozycje i była rozmowa z przedstawicielem LucasStudio – przyznaje.

Jeżeli informacje się potwierdzą, Paweł Sakowski będzie pierwszym polskim aktorem, który pojawi się na planie kultowych superprodukcji. Premiera dziewiątej części cyklu „Gwiezdne wojny” , będąca kontynuację „Ostatniego Jedi” z 2017 roku, zaplanowana jest na 20 grudnia 2019 roku. Wiadomo już, że w rolach głównych wystąpić zobaczymy: Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Billy Dee Williams oraz Mark Hamill.

