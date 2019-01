Agata Buzek u boku Roberta Pattinsona i Juliette Binoche. Jest zwiastun „High Life”

Światowa premiera „High Life” odbyła się podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto 9 września 2018 roku. W filmie grają m.in. Robert Pattinson (Monte), Mia Goth (Boyse), Juliette Binoche (Dibs), Lars Eidinger (Chandra), Andre Benjamin (Tcherny), Agata Buzek (Nansen) czy Claire Tran (Mink). Część zdjęć do „High Life” realizowano w Polsce, niedaleko Białegostoku. W produkcję zaangażowani byli także polski operator Tomasz Nieumiuk, scenograf Mela Melak i charakteryzator Marcin Rodak. Ponadto film częściowo dofinansował PISF.

Co ciekawe, Agata Buzek w „High Life” wcieliła się w rolę męską. Jak do tego doszło? O tym mówiła w rozmowie z magazynem „Pani” . – Rolę zaproponowała mi osobiście Claire Denis, która wielokrotnie oglądała „Phaedra(s)” w Paryżu. Potem pokazała nasz spektakl Robertowi Pattinsonowi, gdy byliśmy w Londynie, a on zobaczył go jeszcze raz podczas naszej wizyty w Nowym Jorku. Na początku miałam grać inną postać, ale wszystko się zmieniło i teraz gram pilota – rolę męską w scenariuszu – przekazała.W sieci pojawił się już jego pierwszy zwiastun.

Jak aktorka oceniła pracę z Robertem Pattinsonem? – Normalny chłopak. Pracuje, lubi to, co robi. Ale odniosłam też wrażenie, że już swoje zdziałał w Hollywood, że bardzo docenia możliwości, jakie tam ma, ale już się tym nacieszył i teraz spróbowałby innych rzeczy: niepewnych, mniejszych, intymnych, może w teatrze – mówiła.

Fabuła filmu „High Life” koncentruje się na grupie przestępców, którzy mylnie wierzą w to, że zostaną uwolnieni jeżeli wezmą udział w misji podróży w kierunku czarnej dziury, aby znaleźć alternatywne źródło energii. Podczas „misji” na pokładzie statku dochodzi do eksperymentów seksualnych prowadzonych przez naukowców. Aurelien Barrau, francuski fizyk i ekspert w dziedzinie czarnej dziury, uczestniczył w projekcie jako ekspert. Statek kosmiczny do filmu zaprojektował z kolei duńsko-islandzki artysta Olafur Eliasson.

