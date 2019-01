Edyta Górniak odpowiedziała na apel Dody. Fani nie są zadowoleni

Doda wpadła na pomysł zorganizowania koncertu pod hasłem „Artyści przeciw nienawiści”. Chociaż data i miejsce nie są jeszcze znane, to na liście uczestników znalazło się już kilkadziesiąt osób. Inicjatywę Dody poparli tacy artyści jak Grzegorz Hyży, Margaret, Ewelina Lisowska, Katarzyna Nosowska, Łukasz Zagrobelny czy zespół Bajm. Na liście znalazły się także inne znane osoby. Na koncercie chcą pojawić się m.in. Maffashion, Dorota Gardias czy Magda Gessler.

– Słuchajcie, może zrobimy coś wspólnie w duchu tego utworu „Znak pokoju” – przekażmy sobie znak pokoju, zjednoczmy wszystkich naszych fanów. Zróbmy wspólny koncert, ale nie na zasadzie, że telewizja organizuje i płaci artystom, żeby wystąpili i wynajmuje nas na wykon, tylko zróbmy coś tak od siebie, sami – zaznaczyła Doda we wtorek 15 stycznia na Instagramie. – Wyciągam rękę do Edyty Górniak, do Justyny Steczkowskiej i do wszystkich dziewczyn, które za mną nie przepadają. Dziewczyny pokażmy, że jesteśmy dorosłe, że są ważniejsze idee, że jesteśmy ponad to. Pokażmy naszym fanom, że ludzie mogą w cywilizowany sposób walczyć o dobre idee, razem – podkreśliła. – To jest najlepszy moment, żeby pokazać, że zgoda buduje, nie zgoda rujnuje – apelowała.

Odpowiedź Górniak

W poście na Instagramie Edyta Górniak dzisiaj odpowiedziała na apel Dody. „Używanie chwili tak tragicznej dla nagłówków i kreowania siebie na bohatera, zanim jeszcze nawet pochowano Pana Prezydenta Adamowicza, jest wbrew mojej filozofii życiowej i w moim odczuciu na cienkiej granicy przyzwoitości ludzkiej” – stwierdziła. Piosenkarka zaznaczyła, że „teraz wszyscy powinniśmy raczej w zadumie i wewnętrznej ciszy oddać się Modlitwie o siłę i wsparcie dla dwojga osieroconych dzieci i ukochanej żony Świętej Pamięci Pana Prezydenta” . „Oczywiście każdy z Nas ma prawo przeżywać ten szczególny czas inaczej” – dodała na koniec.

Komentarze pod postem Górniak są raczej negatywne. „Specjalnie włączyłam obserwowanie żeby sprawdzić jaka odpowiedź będzie na »zaproszenie« Dody i nie musiałam tego robić bo takiej odpowiedzi byłam prawie pewna” – pisze jedna z internautek. „Brak klasy, trzeba było grzecznie podziękować i odmówić. Ten post pokazuje, zero szacunku w kierunku Dody. Mam wielką nadzieję, że ten koncert uda się jej w 100%!” – czytamy w kolejnym komentarzu. „Zawiodłam się bardzo! Jako fanka Pani osoby i talentu, jestem rozczarowana” – dodaje inna z internautek.

Czytaj także:

Jest odzew na apel Dody. Kto wystąpi na koncercie „Artyści przeciw nienawiści”?Czytaj także:

Doda o koncercie „Artyści przeciw nienawiści”: Albo będą nas transmitować trzy telewizje, albo żadnaCzytaj także:

Agata Buzek u boku Roberta Pattinsona i Juliette Binoche. Jest zwiastun „High Life”Czytaj także:

Polski aktor robi karierę w Hollywood! Wystąpił w „Grze o Tron”, zobaczymy go w nowych „Gwiezdnych Wojnach”?