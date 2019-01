Mołek i Meller padli ofiarami oszustów. Dział prawny TVN interweniuje

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się reklamy z wizerunkiem Małgorzaty Rozenek-Majdan, Beaty Tadli oraz Martyny Wojciechowskiej. które rzekomo miały zachęcać do zakupu środka odchudzającego. Szybko okazało się, że jest to oszustwo, a firma bezprawnie wykorzystała wizerunki celebrytek. Tym razem ofiarą oszustów padli prowadzący Dzień dobry TVN Marcin Meller i Magda Mołek. Wizerunek gwiazd TVN został wykorzystany do promocji bitcoinów w Rosji.

Dziennikarz skomentował sprawę na Facebooku. „Po raz kolejny pojawiają się w sieci »artykuły« o cudownych zarobkach dzięki bitcoinom. Wykorzystywane są w nich zdjęcia moje i Magdy Mołek z »Dzień Dobry TVN« i opisy sugerujące nasz zachwyt. Wszystko to jedno wielkie oszustwo” – napisał Marcin Meller. Sprawą (a raczej sprawami) zajmuje się od dawna dział prawny TVN, ale z tego co wiemy te teksty pojawiają się na rosyjskich serwerach, więc reagowanie jest utrudnione. Więc jeszcze raz: nie mam (ani Magda Mołek ani redakcja Dzień Dobry TVN) nic wspólnego z internetowymi bitcoinowymi oszustwami – dodał.