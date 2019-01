Chylińska nie wystąpi na koncercie „Artyści przeciw nienawiści”. Zaapelowała do Jurka Owsiaka

„Zmienianie świata zaczyna się od siebie. Bez przemocy. Być dobrym i uczciwym dla siebie i dla innych. Każdego dnia” – napisała na Instagramie Agnieszka Chylińska.

Pod wpisem artystki od razu pojawiły się niepochlebne komentarze. W obronie wokalistki stanęła sama Doda, dodając na InststaStories wpis: „Proszę fanów, by nie hejtowali Agnieszki Chylińskiej za to, iż nie zagra z nami. Nie eskalujcie tego, co ma mieć swój kres. Akceptuję jej wybór i nie potępiam. Nie odbieram tego personalnie, w końcu to wspólny projekt wielu muzyków. Cieszę się z artystów, którzy będą tworzyć ten niezależny artystycznie koncert pokoju i staram się nie tracić motywacji jego organizacji. Jest nas już 100. Hura!” – zaapelowała.

Apel Chylińskiej do Owsiaka

Agnieszka Chylińska dodała także na Instagramie wideo, w którym podpisuje się pod akcją #muremzaowsiakiem.

„Cześć Jurku, tutaj Agnieszka Chylińska, chciałam ci pokazać pokój moich dzieci i powiedzieć do ciebie parę słów, nie jako pani z telewizji, ale jako mama Ryszarda, Esi i Krystynki. Chciałabym powiedzieć tobie, że dzięki twojej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, kiedy moje dzieci się urodziły, to każde z nich zostało zaopiekowane, wyleczone i uratowane dzięki twojemu sprzętowi ze słynnym czerwonym sercem. Chciałam ci za to bardzo podziękować, ale też chciałabym kiedyś powiedzieć moim dzieciom, komu zawdzięczają swój piękny start, komu zawdzięczają to, że są zdrowe, mają się dobrze i mam nadzieję, będą fajnymi dorosłymi ludźmi” – podkreśliła.

„To taki głos ode mnie dla ciebie z pozdrowieniami od całej mojej rodziny, trzymając za ciebie bardzo mocno kciuki, prosząc cię o to, żebyś się nie dawał, tylko pamiętał o tym, że potrzebują ciebie ludzie tacy bezbronni i tacy bezradni, jak te moje dzieciaki wtedy” – dodała na koniec. Do tej pory nagranie zebrało prawie 40 tysięcy „serduszek” .

Czytaj także:

Edyta Górniak odpowiedziała na apel Dody. Fani nie są zadowoleniCzytaj także:

Apel Dody po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Artyści zgłaszają się do pomocy w inicjatywieCzytaj także:

Doda o koncercie „Artyści przeciw nienawiści”: Albo będą nas transmitować trzy telewizje, albo żadna