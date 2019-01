Eurowizja Junior 2019 w Polsce. Wybrano miasto i przypuszczalną datę

O szczegółach dotyczących wydarzenia mówił Noel Curran, dyrektor generalny Europejskiej Unii Nadawców. – To prawda, TVP będzie organizatorem Konkursu Eurowizji dla Dzieci. Konkurs ten rozwija się z roku na rok, jeżeli chodzi o publiczność, liczbę uczestników, jeżeli chodzi o jakość. To jest bardzo istotne wydarzenie. Cały czas zastanawiamy się, jak pozyskać młodych odbiorców, a tutaj mamy platformę, dzięki której możemy zyskać miliony, a nawet dziesiątki milionów młodych odbiorców w całej Europie. Jest to fantastyczne wydarzenie, które odbędzie się w Krakowie i nie mogę się doczekać – przekazał.

Przypomnijmy, ubiegłoroczny konkurs Eurowizja Junior odbył się w Mińsku na Białorusi. Polskę reprezentowała Roksana Węgiel z utworem „Anyone I Want To Be” . Roksana Węgiel jest też zwyciężczynią pierwszej polskiej edycji „The Voice Kids”. W konkursie rywalizowało dwadzieścia państw. Reprezentantka Polski zdobyła 215 punktów, czym zagwarantowała sobie zwycięstwo.

