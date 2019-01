Andy Serkis znów sparodiował Theresę May. Głosem Golluma śpiewa „Bohemian Rhapsody”

Theresa May w wykonaniu Any'ego Serkisa ma głos Golluma - postaci, w którą aktor wcielił się w trylogii „Włady Pierścieni” . Już przed świętami artysta wrzucił na swój Facebookowy profil pierwszą część parodii, w której Theresa May mówi o Brexicie. Aktor został oczywiście odpowiednio ucharakteryzowany – począwszy od włosów, przez makijaż i strój.

Tym razem, w podobnym tonie, tuż po tym, jak parlament brytyjski odrzucił w historycznym głosowaniu umowę dotyczącą brexitu, Andy Serkis pokazał nową parodię. W nowym krótkim wideo możemy usłyszeć, jak Theresa May głosem Golluma śpiewa „Bohemian Rhapsody” zespołu Queen. „Och, moje kochanie, mój skarbie... Czy to była właściwa umowa? A może tylko fantazja? Otwórz oczy i zobacz..”. - śpiewa Serkis parodiując May. „Otwórz oczy, zauważyłeś kłamstwa? Jestem tylko Theresą, potrzebuje twojej sympatii” - śpiewa. Później zwraca się też do byłego premiera Davida Camerona. „David! Właśnie postanowiłem, że odejdę, podważyłam wszystko, co powiedziałam, lud położył to do łóżka. David! Byłam pewna, że wygraliśmy, ale teraz to się zmieniło, jestem zbrexitowana” - słyszymy dalej.

Do tej pory zamieszczone w środę 16 stycznia wideo zebrało na Facebooku prawie 5 tysięcy reakcji, 9 tysięcy udostępnień i ponad tysiąc komentarzy. Jak je oceniacie?

