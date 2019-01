Nosowska pokazała wiadomości od syna. Chodzi o koncert „Artyści przeciw nienawiści”

Dorota Rabczewska-Stępień po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza zaapelowała do artystów, aby wspólnie zorganizować wydarzenie, które pokaże, że „zgoda buduje”. Podczas koncertu „Artyści przeciw nienawiści” uczestniczący w nim muzycy mają opowiedzieć swoje historie związane z hejtem i przemocą w internecie. Po przedstawieniu przez Dodę pomysłu organizacji koncertu, artystka spotkała się z ogromnym odzewem ze strony polskich muzyków. – Wychodząc spod prysznica wpadłam na fajny pomysł, że artyści w kontrze do całego świata polityki i hejtu w necie powinni spróbować oraz stworzyć to do czego zostali powołani. Zrealizować nasz obowiązek, czyli połączyć ludzi muzyką, fajnym przesłaniem. Być ponad podziałami – powiedziała w programie Radia ZET.

Koncert – tak, hasło – nie?

Teraz do sprawy odniosła się Katarzyna Nosowska. Piosenkarka opublikowała w mediach społecznościowych wiadomości, które otrzymała od syna. „Syn do mnie napisał i za jego zgodą, dzielę się tym. Bywa, że dziecko przejmuje rolę nauczyciela” – napisała piosenkarka. Syn Katarzyny Nosowskiej w sms-ach odniósł się do hasła reklamującego koncert „Artyści przeciw nienawiści”. „Ja popieram ideę jednoczenia się. Ona jest piękna. (…) Tylko to hasło… motto zawsze wykuwa się w głowach, więc niech kują inne. Pełne czystej miłości do faktu, że w gruncie wszyscy jesteśmy ludźmi” – napisał. „Tak jak Ty mnie uczysz” – dodał, zwracając się do matki.

Odpowiedź Górniak

Przypomnijmy – w poście na Instagramie również Edyta Górniak odpowiedziała na apel Dody. „Używanie chwili tak tragicznej dla nagłówków i kreowania siebie na bohatera, zanim jeszcze nawet pochowano Pana Prezydenta Adamowicza, jest wbrew mojej filozofii życiowej i w moim odczuciu na cienkiej granicy przyzwoitości ludzkiej” – stwierdziła. Piosenkarka zaznaczyła, że „teraz wszyscy powinniśmy raczej w zadumie i wewnętrznej ciszy oddać się Modlitwie o siłę i wsparcie dla dwojga osieroconych dzieci i ukochanej żony Świętej Pamięci Pana Prezydenta” . „Oczywiście każdy z Nas ma prawo przeżywać ten szczególny czas inaczej” – dodała na koniec.

Czytaj także:

Chylińska nie wystąpi na koncercie „Artyści przeciw nienawiści”. Zaapelowała do Jurka Owsiaka