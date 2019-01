„Dom, który zbudował Jack” Larsa Von Triera w kinach. „Trudny do zignorowania i trudny do strawienia”

Film osadzony jest na przełomie lat 70. i 80. i opowiada o 12 latach z życia Jacka (w tej roli Matt Dillon), seryjnego mordercy z amerykańskiego stanu Waszyngton. W całym obrazie przedstawione są też poboczne rozmowy Jacka z Verge'em. Większość z nich koncentruje się wokół tematów filozoficznych, etycznych lub poglądu głównego bohatera na świat.

„Dom, w którym mieszka Jack” swój debiut miał na Festiwalu Filmowym w Cannes. Lars Von Trier pojawił się na tym wydarzeniu z tej okazji po raz pierwszy od sześciu lat.

W serwisie Rotten Tomatoes, prezentującym recenzje i nowości ze świata filmów, ma ocenę 59 procent na podstawie 100 recenzji i średnią ocenę 6/10. „»Dom, który zbudował Jack« przedstawia reżysera Larsa Von Triera w jego najbardziej dumnym, bezkompromisowym, trudnym do zignorowania i dla wielu widzów równie trudnym do strawienia” - czytamy w jednej z nich. Na amerykańskiej stronie filmowej Metacritic, agregującej recenzje m.in. filmów i seriali film ma średnią ważoną 41 punktów na 100 możliwych w oparciu o oceny 28 krytyków, co oznacza „recenzje mieszane lub średnie” .

Niezależny krytyk Eric Kohn wystawił filmowi ocenę „A-” i nazwał produkcję „dzikim arcydziełem” . Nicolas Barber z BBC przyznał filmowi cztery na pięć gwiazdek, zaznaczając, że „bez wątpienia jest to odważny i stymulujący film, którego nie mógłby stworzyć nikt inny jak tylko duński prowokator” .