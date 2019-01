Olga Kalicka urodziła. Zdradziła płeć dziecka i pokazała zdjęcie

We wrześniu aktorka znana z seriali takich jak „Rodzinka.pl” czy „M jak Miłość” poinformowała, że wraz ze swoim partnerem Cezarym Nowakiem, spodziewają się dziecka. Kilka godzin temu Kalicka zamieściła na Instagramie pierwsze zdjęcie swojego syna. „Już jest. Bezgraniczna miłość od pierwszej chwili. Cześć synu!” – napisała pod fotografią. Pierwsze dziecko aktorki przyszło na świat w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie.

W czerwcu 2018 roku ogłoszono, że Olga Kalicka poprowadzi program „World of Dance Polska” . Wcześniej, w 2016 roku, zajęła wraz z Rafałem Maserakiem drugie miejsce w szóstej edycji programu „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami” . Kalicka jest też etatową aktorką warszawskiego Teatru Kwadrat.

