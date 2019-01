„Człowiek, który zabił Hitlera, a potem Yeti”. Czy film o takim tytule może nie być hitem?

Osobiste pozbawienie życia Adolfa Hitlera z pewnością można by zakwalifikować do kategorii „nie lada wyczynów”. Podobnie z zobaczeniem na własne oczy „Wielkiej Stopy”, nie mówiąc już nawet o upolowaniu mitycznego Yeti. Wyobrażacie sobie, że jeden człowiek mógłby zrobić obie te rzeczy na raz? No właśnie.

Twórcom filmu „The Man Who Killed Hitler and Then The Bigfoot” wyobraźni z pewnością nie brakuje. Mają jej co najmniej tyle samo co absurdalnego poczucia humoru. Nie chodzi oczywiście o sam tytuł. Uwierzcie, fabuła jest równie pokręcona.

W filmie dystrybuowanym przez RJLE Films oglądamy doświadczonego amerykańskiego żołnierza, którego istnienie zatuszowano dla jego dobra. Świat nie wie, że to właśnie jego bohaterstwu zawdzięcza pozbycie się z planety Adolfa Hitlera. Teraz grany przez Sama Elliotta żołnierz ma za zadanie upolować Wielką Stopę. Potwór jest bowiem nosicielem śmiertelnego wirusa.

Film ten był już pokazywany na festiwalach w USA. O dziwo krytycy wystawili mu całkiem dobre oceny. Na portalu Rotten Tomatoes osiągnął średnią 7,2/10. Jego premierę zaplanowano na 8 lutego. Nie wiadomo jednak, kiedy będzie dostępny w Polsce.