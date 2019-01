Aktorka, symbol seksu, filantropka. Przypominajmy najlepsze role filmowe Audrey Hepburn

"Doczekać zmroku" (1967) reż. Terence Young

Niewidoma kobieta jest terroryzowana przez troje zbirów, którzy szukają wypchanej kokainą lalki, która znajdować się ma w jej mieszkaniu.



"Zabawna buzia" (1957) reż. Stanley Donen

Film opowiada o pracującej w księgarni pięknej kobiecie i odkrywcy jej urody - fotografie, który próbuje zrobić z niej modelkę.



"Szarada" (1963) reż. Stanley Donen

Film łączy ze sobą trzy gatunki - thriller, romans i komedię. Kobieta jest ścigana przez kilku mężczyzn, którzy chcą fortuny jej zamordowanego męża. Komu może zaufać?



"Rzymskie wakacje" (1953) reż. William Wyler

Księżniczka Anna jest znudzona sztywnymi regułami i etykietą, więc postanawia opuścić pałac i zwiedzić miasto.



"Sabrina" (1954) reż. Billy Wilder

Miejscowy "playboy" zaczyna interesować się córką szofera swojej rodziny, jednak jego bardziej poważny brat wydaje się dla niej lepszym wyborem. W głównych rolach oprócz Audrey Hepburn zagrali Humphrey Bogart i William Holden.



"My Fair Lady" (1954) reż. George Cukor

Snobistyczny profesor fonetyki zakłada, że uda mu się nauczyć kobietę sprzedającą kwiaty "poprawnego" angielskiego, w ten sposób czyniąc ją "reprezentatywną" w towarzystwie wyższych sfer.



"Śniadanie u Tiffany'ego" (1858) reż. Truman Capote

Hepburn wciela się w rolę Holly Golightly, ekscentryczną i towarzyską kobietę. Film jest najbardziej kojarzony z Audrey Hepburn ze wszystkich produkcji, w których zagrała. Aktorka uważała tę rolę za jedną z najtrudniejszych w jej życiu, ponieważ główna bohaterka była ekstrawertyczką, a sama Hepburn była introwertykiem.

Wczesne lata

Audrey Hepburn urodziła się 4 maja 1929 roku w Ixelles w Belgii. Jej ojcem był Joseph Victor Anthony Ruston, a matką Ella van Heemstra, holenderska baronowa. W połowie lat 30. ojciec Hepburn zaczął wykazywać zainteresowanie faszystowską polityką i wraz z żoną zaczął gromadzić datki na rzecz Brytyjskiej Unii Faszystów. Ruston opuścił rodzinę w 1935 roku i w Londynie angażował się w działalność faszystowską. Niedługo później został osadzony w areszcie domowym na wyspie Man a później w Irlandii. Hepburn razem z matką i przybranymi braćmi przeprowadzili się do Kent w Anglii.

Czas wojny

W obawie przed wojną, Hepburn i jej rodzina przeprowadzili się do Holandii. W 1940 roku terytorium to zajęte zostało przez niemieckie wojska, a rodzina Hepburn została głęboko dotknięta przez okupację. Młoda aktorka dawała sekretne występy taneczne, wspierając finansowo holenderski ruch oporu. Później było coraz gorzej, jej rodzina żyła z chleba z mąki wyrabianej z cebulek tulipanów. W wieku 16 lat Hepburn została wolontariuszką w szpitalu. Po wojnie jej rodzina przeniosła się do Amsterdamu.

Debiut

Hepburn zaczęła występować w szkole baletowej, gdzie została zauważona przez reżysera Charlesa Huhuenota van der Linden, który dał jej angaż w jej pierwszym filmie "Holenderski w 7 lekcjach". W końcu Hepburn skoncentrowała się na aktorstwie, porzucając taniec po tym, jak usłyszała, że ma do tego zbyt słabą sylwetkę. Po tym, jak zagrała w filmie "Jedziemy do Monte Carlo" dostała główną rolę w sztuce "Gigi" na Broadwayu. Po tym jej kariera zaczęła się rozkręcać. W 1953 roku zagrała swoją pierwszą główną rolę na dużym ekranie - w "Rzymskich wakacjach" Williama Wylera.

Choroba i śmierć Audrey Hepburn

We wrześniu 1992 roku u Hepburn wykryto rzadką odmianę raka jamy brzusznej. Nastąpił przerzut na jelito grube. Wykonano operację, później chemioterapię, która spowodowała u aktorki silną niedrożność jelit. Tego samego roku przeszła kolejną operację, jednak rak rozrósł się do tego stopnia, że lekarze poinformowali, iż nic już nie można zrobić. 20 grudnia Hepburn wróciła z rodziną do Szwajcarii, gdzie spędziła swoje ostatnie święta. Ostatnie dni Hepburn spędziła w swoim domu w Tolochenaz w kantonie Vaud. Zmarła we śnie 20 stycznia 1993 roku.