Zobacz zwiastun kolejnego filmu Patryka Vegi. „Kobiety mafii 2” niedługo w kinach

Film „Kobiety mafii 2” ma rozgrywać się w pięciu krajach: w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Kolumbii i Maroko. Będzie rozwinięciem wątków znanych już z pierwszej części produkcji. Wiadomo, że w męskiej części ekipy oprócz Piotra Adamczyka wystąpią: znany z hitu Netflix „Dom z papieru” – Enrique Arce, Janusz Chabior, a także: Krzysztof Czeczot, Damian Kret, Patryk Pniewski, Otar Saralidze, światowej sławy kulturysta – Michał Karmowski oraz popularni raperzy Bonson i Sobota. W „Kobietach mafii 2” Patryka Vegi zobaczymy także aktorki znane z poprzednich filmów tego reżysera m.in. Olgę Bołądź, Katarzynę Warnke czy Agnieszkę Dygant. W filmie gościnnie pojawił się także Angie Cepeda znana z serialu „Luz Maria”. W jednej ze scen pojawi się także zawodniczka boksu i mieszanych sztuk walki Joanna Jędrzejczyk.

Na początku grudnia reżyser Patryk Vega udostępnił w sieci a oficjalny zwiastun filmu w wersji reżyserskiej.

Jakiś czas temu w sieci pojawił się też plakat produkcji.

O czym będą „Kobiety mafii 2”?

Po przejęciu władzy nad stolicą, gang Niani przygotowuje się do największej akcji przemytniczej w dziejach kraju. Będąca postrachem Warszawy grupa sprowadza do kraju tonę kolumbijskiej kokainy. Kiedy towar znika w podejrzanych okolicznościach, a kartel żąda głów, do Polski trafia śmiertelnie niebezpieczna Aida (Angie Cepeda). Kolumbijka znajduje sojusznika w osobie trójmiejskiego przemytnika – Mata (Piotr Adamczyk). Mafioso od dawna pragnie umocnić swoją pozycję w półświatku, ale jego plany komplikują napięte relacje ze zbuntowaną córką – Stellą (Aleksandra Grabowska).

W tym samym czasie na wolność wychodzi Spuchnięta Anka (Katarzyna Warnke). Kochająca luksusy maniakalna zakupoholiczka cudem przeżyła więzienne piekło, po którym z trudem odnajduje się w nowej rzeczywistości. Wystarczy jednak nieoczekiwane zdarzenie, by znalazła się na celowniku ogólnopolskich mediów i z dnia na dzień stała się „mafijną celebrytką”.

W tym samym czasie poza granicami, w Maroko, Siekiera (Aleksandra Popławska) przeżywa burzliwy romans z Amirem (Otar Saralidze) – bojownikiem tzw. Państwa Islamskiego. Kiedy mężczyzna ginie w brawurowej akcji z udziałem komandosów GROM-u, pałająca zemstą zabójczyni powraca do Polski. Ma do wypełnienia śmiercionośny plan.

