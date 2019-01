Nominacje do Złotych Malin 2019. Antynagrodę może zgarnąć m.in. Donald Trump

Tradycyjnie na 24 godziny przed ogłoszeniem nominacji do Oscarów, poznaliśmy nominowanych do Złotych Malin – antynagrody przyznawanej najgorszym filmom. Najwięcej nominacji zgarnęły filmy „Holmes and Watson” i „Gotti”.