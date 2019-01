Niezwykła inspiracja reżyserów. Arcydzieła światowego malarstwa w słynnych filmowych scenach

EFTI czyli hiszpańskie Międzynarodowe Centrum Fotografii i Kina opublikowało wyjątkową kompilację, która pokazuje, że twórcy wielu słynnych filmowych scen inspirowali się mniej lub bardziej znanymi na całym świecie dziełami sztuki. Po malarskie arcydzieła przy kręceniu swoich dzieł sięgali wyobraźnią m.in. Jean-Luc Godard, Stanley Kubrick czy Quentin Tarantino.

W niektórych filmach odniesienia do dzieł sztuki były niemal identyczne. Na ekranach kin widzieliśmy niemal identyczną scenę z obrazu przeniesioną do filmu. Tak było w przypadku „Pasji” Jean-Luca Godara, który nawiązał do twórczości francuskiego XIX-wiecznego malarza Jean-Auguste Dominique Ingresa czy też Larsa von Triera, który kręcąc „Melancholię” zainspirował się obrazem „Ofelia” autorstwa Johna Everetta Millais’a.

Inni reżyserzy nie stawiali na dokładną kopię dzieł sztuki. Idealnym przykładem jest reżyser Quentin Tarantino. Scena z filmu „Django Unchained” to nawiązanie do obrazu „Błękitny Chłopiec” pędzla Thomasa Gainsborougha.